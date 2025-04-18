Туризм серьезно настроился

Рост рынка внутреннего туризма и меры господдержки стимулируют инвестиционную активность на гостиничном рынке. Количество зарегистрированных в России профильных компаний в первом квартале увеличилось почти на 19% год к году. Рост рынка сохранится, но из-за высокой стоимости проектов и сложностей с привлечением финансирования бизнес может их переформатировать.

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Число зарегистрированных в России организаций, оказывающих гостиничные и санаторно-курортные услуги, на 1 апреля достигло 40,3 тыс., увеличившись год к году на 5,2%, подсчитали в «Контур.Фокусе». За январь—март было учреждено 1,5 тыс. новых профильных компаний. Год к году показатель прибавил 18,7%. Число зарегистрированных за первый квартал гостиниц, по данным «Контур.Фокуса», выросло на 17,4% год к году, до 1,4 тыс., кемпингов — почти в полтора раза, до 107 объектов. Негативный тренд показали только санатории: за год в стране стало на 0,8% меньше профильных компаний.

Партнер NF Group Ольга Широкова говорит, что за 2024 год в России было сдано 80 качественных гостиниц и отелей с совокупным фондом 9 тыс. номеров.

Это соответствует рекордному значению 2018 года. За первый квартал, по подсчетам эксперта, было сдано 2 тыс. новых номеров. В 2025 году в Москве планируется сдать в общей сложности 820 новых гостиничных номеров, в Санкт-Петербурге — 1,5 тыс. Совокупно это вдвое превышает показатель прошлого года, говорит руководитель группы стратегического консалтинга Nikoliers Олег Германенко. Такая выраженная коррекция частично объясняется открытием одного крупного проекта в Санкт-Петербурге, гостиницы Svet на 802 номера.

Топ-10 регионов по количеству гостиничных организаций на 1 апреля Выйти из полноэкранного режима Регион Количество организаций (тыс.) Изменение год к году (%) Краснодарский край 4,71 4,5 Москва 4,03 2,1 Санкт-Петербург 2,14 1,4 Московская область 1,89 3 Крым 1,67 -0,4 Башкортостан 0,89 8,8 Ростовская область 0,87 5,2 Приморский край 0,87 5,4 Свердловская область 0,86 4,8 Татарстан 0,76 5,4 Открыть в новом окне Источник: «Контур.Фокус».

Ольга Широкова рассчитывает, что в России в целом ввод в 2025–2026 годах будет находиться на уровне 10–12 тыс. номеров, что означает ежегодный прирост качественного номерного фонда на 7%. Партнер CMWP Марина Мережко рассчитывает, что в 2025 году сдадут не менее 14 тыс. номеров. Но это лишь качественные, отдельно стоящие отели, сюда добавляются небольшие средства размещения, предупреждает она. Еще не менее 7 тыс. номеров в России, по оценкам эксперта, должно появиться за счет программы субсидирования модульных отелей, реализованной в прошлом году.

Гендиректор Azimut Hotels Максим Бродовский говорит, что его сеть за 2024 год увеличила фонд на 1,7 тыс. номеров, сейчас в стадии реализации 2,5 тыс. номеров. Президент Cosmos Hotel Group Александр Биба поясняет, что за прошлый год номерной фонд сети вырос на 3%. Одновременно компания подписала соглашения на управление 33 объектами более чем на 11 тыс. номеров. «Это позволит в течение ближайших трех-пяти лет увеличивать фонд без существенных капитальных затрат»,— говорит он.

Инвестиционная активность растет в контексте увеличения доходности гостиничного бизнеса.

Согласно Hotel Advisors, средняя стоимость гостиничного номера в Москве и Санкт-Петербурге в первом квартале увеличилась на 16% год к году. Это, по словам Олега Германенко, привело к росту доходности на номер (показатель RevPAR) на 8% и 17% соответственно. Позитивная тенденция прослеживается, несмотря на то что в Москве средняя загрузка отелей за первый квартал сократилась на 7% год к году, а в Санкт-Петербурге прибавила всего 1%, отмечает эксперт. Марина Мережко говорит, что операционная доходность для московских отелей сейчас 35–45%, для курортных — 25–35%, для региональных — 25–30%.

Ольга Широкова связывает рост интереса бизнеса к гостиничному рынку с развитием туризма и реализацией мер господдержки. В числе последних она приводит субсидирование ставок по займам, налоговые льготы. Максим Бродовский поясняет, что за счет высокой стоимости займов рыночная доходность многих гостиничных проектов превышает десять лет, но за счет льготной ставки значение может быть снижено до восьми лет. Меры направлены преимущественно на поддержку крупного бизнеса. «В регионах основная группа инвесторов — это большие игроки, инвестиционные или промышленные корпорации»,— говорит господин Биба.

Марина Мережко отмечает рост интереса инвесторов в том числе к разработке новых проектов гостиниц. Но сдерживать темпы реализации, по мнению Олега Германенко, могут общеэкономические факторы — увеличение стоимости кредитования, строительных материалов. Госпожа Мережко замечает, что капитальные отели требуют миллиардных инвестиций. «Финансирование строительства, уплата процентов на инвестиционной стадии, обслуживание кредита и покрытие разрывов в первые годы могут стоить до 30–40% суммы всех инвестиций»,— поясняет она. Это вынуждает инвесторов переформатировать проекты — появляются апартаменты, уменьшается доля инфраструктуры для отдыха и развлечений.

Александра Мерцалова