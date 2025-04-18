Небензя: военнослужащие РФ остаются в Сирии на своих позициях

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что военнослужащие РФ остаются в Сирии на своих позициях. Он добавил, что Москва ведет диалог с Дамаском и правительством переходного периода страны.

«Вы знаете, что наш специальный посланник посетил Сирию. Наш президент разговаривал с лидером переходного периода. Наши военные находятся там, где они были»,— сказал господин Небензя журналистам (цитата по «РИА Новости»).

Сегодня NYT со ссылкой на источники сообщило, что США закрывают три из восьми американских оперативных баз на северо-востоке Сирии. Всего из страны выведут 600 военнослужащих. Через 60 дней американские командиры оценят, стоит ли проводить дополнительные сокращения.

В конце ноября 2024 года вооруженная оппозиция Сирии развернула широкомасштабное наступление на позиции правительственной армии, а 8 декабря заняла Дамаск. В результате экс-президент страны Башар Асад покинул свой пост и страну. Ахмед аш-Шараа, глава новой сирийской администрации, 29 января был назначен временным президентом на период переходного этапа.