Сергей Суверов: Рынок немного восстановился после летнего провала. Основной фактор, который влияет на диспозицию на фондовом рынке России, конечно, геополитика. Это новости по украинскому урегулированию и, конечно же, новости с Ближнего Востока, которые сейчас определяют цены на нефть. Рынок ждет начала трехсторонних переговоров по Украине. Но большого оптимизма нет. С другой стороны, определенная надежда все равно сохраняется. Что касается нефтяного рынка, то цены на нефть Brent ушли ниже $100 за баррель, а после победы демократов на промежуточных выборах в Конгресс агрессивность боевых действий на Ближнем Востоке будет снижаться, и Ормузский пролив, возможно, будет все-таки в большей степени разблокирован. Третий квартал будет неплохой для нефтяников, поэтому полностью уходить из этих акций не стоит, но сократить все-таки вполне логично и, например, переложиться в акции финансового сектора.