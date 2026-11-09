Не сработался с болельщиками
Хоккейное «Динамо» отстранило от обязанностей главного тренера Леонида Тамбиева
Хоккейный клуб «Динамо» (Москва) объявил об отстранении главного тренера Леонида Тамбиева. Такое решение было принято после поражения бело-голубых в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Торпедо», по окончании которого 56-летний специалист еще и попал в скандальную ситуацию, довольно жестко пообщавшись с болельщиками. Пока исполнять обязанности Тамбиева будет его помощник Олег Ореховский, но высока вероятность того, что в ближайшее время «Динамо» возглавит новый главный тренер.
Через два дня после поражения московского «Динамо» в матче с «Торпедо», который состоялся 7 ноября в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев, руководство столичного клуба отстранило от работы главного тренера Леонида Тамбиева. По какой причине это произошло, не сообщается, но, по всей видимости, поводом для такого решения послужил инцидент, произошедший на выходе с нижегородской арены, когда латвийский специалист вступил в перепалку с болельщиками команды и позволил себе, что называется, лишнего. В частности, Тамбиев обвинил их не только в том, что они своими кричалками с требованием отправить его в отставку подрывали авторитет тренера в глазах игроков, но и в том, что им за это «хорошо заплатили». Присутствовала в его речи по ходу общения с фанатами и ненормативная лексика, а в заключение наставник «Динамо» сказал болельщикам, что они вообще могут не приезжать на гостевые матчи команды.
Учитывая, что видео с выступлением Тамбиева в Нижнем Новгороде попало в сеть и получило широкую огласку, руководство клуба уже, наверное, просто не могло не отреагировать. Поэтому «приказом генерального директора от 9 ноября 2026 года» главный тренер Леонид Тамбиев был отстранен от выполнения должностных обязанностей. «Исполнение обязанностей главного тренера возложено на Олега Ореховского»,— сообщили в клубе.
Ореховский, отвечавший в штабе Тамбиева за игру защитников, уже исполнял обязанности главного тренера — в матче с «Шанхайскими драконами», в котором динамовцы, кстати, одержали победу — 3:2. Тогда отсутствие Тамбиева объяснили «семейными обстоятельствами».
Сейчас Тамбиеву не помогло даже то, что он принес извинения за свое поведение. «Что произошло в Нижнем Новгороде? Поддался эмоциям, был расстроен после поражения,— сказал Тамбиев в видеообращении, опубликованном в Telegram-канале “Только «Динамо», не только футбол!”.— Искренне прошу извинения у болельщиков за свою последнюю фразу. Всегда рады видеть их на трибунах. Болейте, поддерживайте команду».
Хотя отстранение Тамбиева пока преподносится как временное, судя по информации от источников, близких к московскому клубу, руководство «Динамо» уже не рассматривает его как главного тренера. Тем более что у него не сложились отношения не только с фанатами, которые еще до матча с «Торпедо» стали требовать «убрать Тамбиева», скандируя это с трибун. По информации источников, у 56-летнего наставника были конфликты еще и с некоторыми хоккеистами, а также со спортивным директором Алексеем Бадюковым. Атмосфера в команде при Тамбиеве оставляла желать лучшего, как и результаты. «Динамо» занимает седьмое место в Западной конференции, набрав 25 очков в 26 матчах, и больше мучается, чем играет в хоккей.