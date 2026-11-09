Не сработался с болельщиками

Через два дня после поражения московского «Динамо» в матче с «Торпедо», который состоялся 7 ноября в Нижнем Новгороде и завершился со счетом 4:3 в пользу хозяев, руководство столичного клуба отстранило от работы главного тренера Леонида Тамбиева. По какой причине это произошло, не сообщается, но, по всей видимости, поводом для такого решения послужил инцидент, произошедший на выходе с нижегородской арены, когда латвийский специалист вступил в перепалку с болельщиками команды и позволил себе, что называется, лишнего. В частности, Тамбиев обвинил их не только в том, что они своими кричалками с требованием отправить его в отставку подрывали авторитет тренера в глазах игроков, но и в том, что им за это «хорошо заплатили». Присутствовала в его речи по ходу общения с фанатами и ненормативная лексика, а в заключение наставник «Динамо» сказал болельщикам, что они вообще могут не приезжать на гостевые матчи команды.