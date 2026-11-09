Британия направила военных специалистов для борьбы с хакерами за границей

«Притом что исторически мы защищались на нашей территории, теперь мы это делаем за внешним контуром… Мы стараемся охотиться на врага там, где они готовят (свои операции.— “Ъ”)… Мы физически направляем наших людей, чтобы там виртуально ловить наших противников»,— заметил генерал-майор Файерс. Он не поделился деталями таких операций, однако отметил, что одна из них шла прямо во время интервью. По его словам, такие операции проводятся только в тех странах, которые их разрешили.