Британия направила военных специалистов для борьбы с хакерами за границей
Специализированные подразделения британских вооруженных сил направились за рубеж для борьбы с «вражескими» хакерами, готовящими кибератаки против британских военных. Об этом сообщил генерал-майор Майк Файерс, глава Сил киберобороны и радиоэлектронной борьбы министерства обороны страны, в интервью The Times.
По данным газеты, речь идет о сверхсекретных операциях, часто требующих особого разрешения министра обороны Уэса Стритинга. Войска регулярно отправляются за границу, чтобы «задушить кибероперации в зародыше, не позволяя им перерасти в полномасштабную атаку».
«Притом что исторически мы защищались на нашей территории, теперь мы это делаем за внешним контуром… Мы стараемся охотиться на врага там, где они готовят (свои операции.— “Ъ”)… Мы физически направляем наших людей, чтобы там виртуально ловить наших противников»,— заметил генерал-майор Файерс. Он не поделился деталями таких операций, однако отметил, что одна из них шла прямо во время интервью. По его словам, такие операции проводятся только в тех странах, которые их разрешили.