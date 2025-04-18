Макрон анонсировал переговоры по Украине в Лондоне на следующей неделе

Президент Франции Эммануэль Макрон в соцсети Х анонсировал следующий этап обсуждений урегулирования конфликта на Украине — они пройдут в Лондоне на следующей неделе. В четверг, 17 апреля, в Париже прошла встреча делегаций Украины и США, на которой также присутствовали представители Великобритании, Германии и Франции.

Господин Макрон охарактеризовал прошедшие переговоры как «позитивные» и «конструктивные». «Совершенно очевидно, что мы все разделяем одно и то же стремление к миру. С самого начала мы поддержали предложение президента США Дональда Трампа как можно скорее положить конец войне на Украине. Мы демонстрируем европейскую приверженность и готовность тесно сотрудничать с Соединенными Штатами»,— написал президент Франции.

Эммануэль Макрон добавил, что разговаривал с президентом Украины Владимиром Зеленским до и после переговоров, координируя действия.

Ранее Politico сообщало, что на этой неделе госсекретарь США Марко Рубио и спецпосланник президента США Стив Уиткофф посетят Париж. Уточнялось, что американские чиновники намерены обсудить с французскими властями ситуацию на Украине, в Иране, а также торговые отношения.