Лому нет приема

В 2025 году потребление лома в России может сократиться до 16–17 млн тонн, ожидают участники рынка. Причина — большее, чем прогнозировалось, снижение спроса на лом со стороны металлургов, которые, вероятно, продолжат сокращать выплавку стали. Экспорт лома сдерживают ограничения и риски профицита сырья на мировом рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Потребление лома в РФ в 2025 году может сократиться более чем на 20% год к году и составить около 16–17 млн тонн, сообщил “Ъ” гендиректор «Транслома» Сергей Астахов в кулуарах форума «Лом черных и цветных металлов». Цифры названы на фоне опасений ломозаготовителей, что сталевары пересмотрят прогнозы по производству металла в сторону ухудшения из-за ужесточения конкуренции на иностранных рынках после введения пошлин США.

Лом черных металлов используется в электросталеплавильном производстве, на которое приходится около трети производства стали в стране. В 2024 году в РФ было произведено 23 млн тонн электростали. По данным Всемирной ассоциации стали (WSA), общая выплавка стали в РФ в 2024 году составила 70,7 млн тонн.

Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов прогнозирует на 2025 год снижение потребления лома черных металлов в РФ до 13–15 млн тонн. По оценкам управляющего партнера NEFT Research Сергея Фролова, в 2025 году на российском рынке ожидается образование 54 млн тонн черного лома, но объемы сбора составят лишь 12,8 млн тонн — 24% от потенциала.

Рейтинговое агентство «Русмет» дает более позитивный прогноз. В зависимости от реализации негативного или позитивного сценария «Русмет» оценивает объем потребления лома черных металлов в 2025 году в 27–33,7 млн тонн. Прогноз агентства при этом допускает рост производства стали в стране вплоть до 85,5 млн тонн в случае позитивного сценария. Но, по данным WSA, более 80 млн тонн стали в год в России не производилось с 1992 года.

Опрошенные “Ъ” участники металлургической отрасли, скорее, скептичны. По словам источника “Ъ”, ситуация в металлургии непростая и последствия этого чувствуют на себе и производители электростали. Позитивную динамику рынку, в том числе и черного лома, может дать только смягчение денежно-кредитной политики, уверен он. ММК, который первым из крупных металлургов раскрыл операционные результаты за первый квартал 2025 года, сократил производство стали на предприятиях в РФ за этот период на 9% год к году, до 2,57 млн тонн. Динамика в основном связана с замедлением деловой активности на фоне высоких процентных ставок, объясняла компания. Гендиректор «Северстали» Александр Шевелев в интервью проекту «Вредный инвестор» в марте говорил, что экономика бизнеса электрометаллургов находится под давлением, учитывая падение цен на металлопрокат.

По данным «Русмета» на 6 апреля, экспортная цена на лом без учета железнодорожного тарифа составляла 19 тыс. руб. за тонну. В 2023–2024 годах стоимость тонны лома достигала почти 30 тыс. руб. Цены на горячекатаный стальной рулон падают с начала декабря прошлого года. На начало апреля тонна такого проката стоила около 41 тыс. руб. Цены на холоднокатаный прокат снижаются с декабря прошлого года и находятся на уровне 49,2 тыс. руб. за тонну.

По словам Дмитрия Орехова, давление на спрос на лом в первую очередь оказывают продление санкций в отношении российских металлургов, высокая стоимость заемного капитала, нехватка рабочей силы, сужение объемов производства металлопроката, использование альтернативного сырья (чугун и горячебрикетированное железо), а также экспортные ограничения. «Сильное негативное давление на ломозаготовителей оказывают низкие цены на лом, которые делают многие предприятия отрасли убыточными»,— отмечает он. Сергей Фролов добавляет, что положение участников рынка осложняется высоким износом ломозаготовительной инфраструктуры.

На экспорт лома черных металлов из РФ за пределы ЕАЭС в этом году действует квота 1,5 млн тонн. Экспорт лома и отходов черных металлов в рамках квоты облагается пошлиной 5%, но не менее €15 за тонну, сверх квоты — 5% и не менее €290 за тонну. Сергей Астахов отмечает, что избыток металлолома в целом скоро будет общемировой проблемой на фоне рисков сокращения производства стали в Китае и замедления мировых экономик в целом. Тем более что, готовясь к ужесточению торговой политики, многие страны запасались сырьем. Так, по итогам 2024 года американские металлурги увеличили закупки лома на 16%, следует из материалов S&P Global (см. “Ъ” от 17 февраля).

Полина Трифонова