Песков ответил на вопрос о возможной встрече Путина и Мерца на саммите G20
Пока рано говорить о возможности поездки президента России Владимира Путина на саммит «Группы двадцати» (G20) в Майами, а также о вероятности контактов с канцлером Германии Фридрихом Мерцем на мероприятии, сообщил ТАСС пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Саммит G20 состоится 14-15 декабря. США пригласили Владимира Путина на мероприятие, однако решение о поездке еще не принято. Фридрих Мерц заявил, что не будет избегать разговора с Владимиром Путиным, если тот поучаствует в саммите.
С момента вступления Фридриха Мерца в должность канцлера Германии в мае 2025 года он еще ни разу не общался с Владимиром Путиным лично или по телефону. При этом он неоднократно говорил о важности диалога Европы с Россией по украинскому урегулированию.