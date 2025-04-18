Экспериментаторам закон не писан

C лета 2025 года механизм экспериментальных правовых режимов (ЭПР), который позволяет отойти от стандартного госрегулирования ради достижения результата, можно будет использовать и в отношении технологических инноваций. В Минэкономики, подготовившем проект доклада об эффективности ЭПР, уверены, что использование таких «регуляторных песочниц» позволит быстрее выводить на рынок новые разработки. В планах ведомства пойти дальше и, как узнал “Ъ”, распространить этот режим и для тестирования цифровых инноваций, вовсе находящихся сейчас вне правового поля,— речь идет, например, о технологиях искусственного интеллекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Применение экспериментальных правовых режимов (ЭПР) в сфере цифровых инноваций показало, что они являются наиболее удобным инструментом для проверки достаточности и эффективности специального регулирования. Его применение позволяет мягко и поэтапно совершенствовать общее регулирование, отмечает Минэкономики в проекте доклада об ЭПР (есть у “Ъ”).

Поясним, ЭПР («регуляторные песочницы») позволяют вводить локальные изменения в правовое регулирование ради внедрения новых и не укладывающихся в существующие нормы технологий. Сейчас установлены 19 ЭПР по таким, в частности, направлениям, как беспилотный воздушный и наземный транспорт, медицинские услуги, госуслуги, финансовый рынок. Отдельные эксперименты идут лишь на определенных площадках (например, в Сколково тестируется беспилотный транспорт), также есть примеры ЭПР, распространенных на территорию всей страны (телемедицина). Глава департамента цифрового развития и экономики данных Минэкономики Владимир Волошин поясняет, что механизм позволяет компаниям быстро апробировать и внедрять цифровые инновации в условиях, когда законодательство не позволяет это сделать, что важно для продвижения к технологическому суверенитету. «ЭПР — эффективный инструмент апробации инновационных технологий, который помогает быстрее выводить на рынок новые разработки»,— сказали “Ъ” в Минпромторге.

Создание нужных РФ технологий потребовало расширения применения механизмов «регуляторной песочницы». С 27 июня (дата вступления в силу закона о технологической политике) ЭПР можно будет применять для тестирования технологических инноваций. Согласно проекту доклада, далее Минэкономики планирует инициировать изменения и в законе об ЭПР, для того чтобы можно было устанавливать этот режим для тестирования цифровых инноваций, не имеющих общего регулирования. Отметим, что принцип «cначала технология, затем — регулирование» не раз декларировал вице-премьер — глава аппарата правительства Дмитрий Григоренко. 16 апреля на конференции Data Fusion он отметил, что «все технологии родились вне правил». «Любым регулированием мы не должны ограничить развитие технологий»,— заявил вице-премьер.

Профессор МГЮА имени Кутафина Алексей Ефремов отмечает, что под понятие инноваций с отсутствующим общим регулированием может подпасть большое число проектов как цифровой трансформации, так и развития технологий, ориентированных на обеспечение технологического лидерства. Он напоминает, что нормативная база по разработке и осуществление таких инициатив пока только формируется. «Например, нет общего регулирования в отношении маркетплейсов (проект закона о платформенной экономике сейчас только обсуждается), технологий искусственного интеллекта и биотехнологий»,— говорит эксперт. Планируемые властями изменения, по его мнению, в целом следует поддержать: большая гибкость ЭПР позволит повысить качество применения этого механизма. «При этом важно обеспечить оценку результативности и эффективности этапов проводимых экспериментов»,— говорит Алексей Ефремов.

Венера Петрова