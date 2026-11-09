Мишустин назначил Кадочникова первым заместителем министра финансов

С 2020 года господин Кадочников занимал должность заместителя министра финансов. С 2010 по 2013 год он работал исполнительным директором Российского центра исследований АТЭС. С 2016 по 2018 год занимал пост президента Центра стратегических разработок. Был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и благодарности президента России.