Brent-менеджмент

Котировки нефти Brent на спот-рынке отыграли заметную часть снижения первой декады апреля. В ходе торгов 17 апреля они поднимались до $67 за баррель, прибавив от локального минимума 15%. Улучшению настроений инвесторов способствуют надежды, что США и Китай смогут договориться по тарифам, как и большинство других стран, в отношении которых введение основных мер было перенесено на 90 дней. Однако аналитики ждут возобновления игры на понижение в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным Investing.com, 17 апреля цена нефти Brent на спот-рынке поднималась до $67 за баррель, максимума за две недели. Этот результат превысил на 2,5% значение закрытия предыдущего дня и на 15% локальный минимум, установленный неделей ранее. Тем самым цены отыграли большую часть падения первой половины апреля, когда они обновили многолетний минимум (см. “Ъ” от 5 апреля). Впрочем, пока цены остаются на 10% ниже значений, на которых находились в начале месяца.

Коррекция на нефтяном рынке была ожидаемой, так как реакция на введение повсеместных пошлин со стороны администрации Дональда Трампа была чрезмерно эмоциональной, отмечают аналитики. Тем более что большая часть тарифов была почти сразу «поставлена на паузу». Открытым оставался вопрос взаимных пошлин между США и Китаем, которые успели их поднять до 145% и 125% соответственно. Однако накануне, в среду, агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Китай готов к переговорам с США по тарифам, но при условии уважения Пекина и сдерживания пренебрежительных высказываний в его сторону. «Потенциальный диалог Китая и США говорит о возможности снижения пошлин и меньших рисках для мировой экономики»,— отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.

Добавило оптимизма инвесторам заявление пресс-секретаря Госдепа Тэмми Брюс о том, что президент США намерен продолжать начатую им политику максимального давления на Иран, а также свести к нулю незаконный экспорт иранской нефти как в Китай, так и в другие страны. «Уменьшение поставок Ираном нефти на международные рынки — явный фактор снижения предложения, а следовательно, поддержки нефтяных цен»,— отмечает господин Бахтин.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что цены продолжат уверенный рост и вернутся на уровни, предшествовавшие эскалации торговой войны. «Новости про торговую войну и замедление ключевых экономик (США, Китай) продолжают быть значительным негативным риском для цен на нефть в этом и 2026 году»,— считает начальник департамента по доверительному управлению активами «Ренессанс Капитала» Игорь Даниленко. Помимо риска геополитики, аналитикам приходится учитывать и риск необдуманных решений стран ОПЕК+, которые в начале апреля уже объявили о более сильном, чем ожидал рынок, увеличении добычи (см. “Ъ” от 4 апреля). «Главным риском в альтернативном сценарии мы видим развал соглашения ОПЕК+. Если это произойдет, то тогда цена на нефть может опуститься и ниже $60 за баррель»,— отмечет аналитик ФГ «Финам» Николай Дудченко. При этом в базовом сценарии аналитики «Финама» ожидают в этом году превышения средней цены нефти уровня $70 за баррель.

Восстановление цен на нефть имело ограниченное влияние на российский фондовый валютный рынок. В ходе торгов четверга внебиржевой курс доллара опустился на 83 коп., до 82,17 руб./$. Еще слабее была реакция фондового рынка — по итогам дня индекс Московской биржи вырос лишь на 0,12%, до отметки 2865,32 пункта. «Цены на нефть сейчас ниже значений, заложенных в российском бюджете, особенно в рублях, все это негативно скажется для ключевых публичных сырьевых компаний в индексе»,— отмечает Игорь Даниленко.

Виталий Гайдаев