В сутках прибавилось баррелей

Страны ОПЕК+ в марте показали максимальный за восемь месяцев уровень добычи. По данным агентства Platts, показатель превысил 41 млн баррелей в сутки, при этом крупнейшие производители — Россия и Саудовская Аравия — произвели меньше своих квот. Аналитики объясняют это программой компенсации перепроизводства, из-за которой майский рост добычи может оказаться меньше заявленного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Hasan Jamali / AP Фото: Hasan Jamali / AP

Совокупная добыча нефти стран ОПЕК+ в марте выросла на 30 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с предыдущим месяцем и достигла 41,04 млн б/с, по данным Platts (входит в S&P Global). Как отмечается в обзоре агентства, показатель стал максимальным за восемь месяцев, хотя общие темпы роста добычи альянса замедлились. В феврале относительно января, по данным Platts, страны ОПЕК+ нарастили производство нефти на 440 тыс. б/с.

Добыча двух крупнейших производителей ОПЕК+, Саудовской Аравии и России, в марте, согласно Platts, оказалась ниже уровня квот этих стран в 8,978 млн б/с.

По данным агентства, показатель РФ оказался на уровне февраля — 8,97 млн б/с, добыча Саудовской Аравии месяц к месяцу сократилась на 10 тыс. б/с, до 8,95 млн б/с. РФ планировала компенсировать перепроизводство нефти в рамках сделки ОПЕК+ в марте в размере 25 тыс. б/с, Саудовская Аравия — 15 тыс. б/с, сообщал секретариат ОПЕК.

В то же время Ирак и Казахстан снова не уложились в свои квоты, сказано обзоре Platts. По данным агентства, Ирак в марте сохранил добычу на уровне 4,07 млн б/с против квоты в 4 млн б/с. Казахстан увеличил производство относительно февраля на 30 тыс. б/с, до 1,8 млн б/с, при квоте в 1,468 млн б/с. Добыча растет в результате расширения проекта Тенгиз, уточняется в обзоре Platts. Кроме того, по данным агентства, на 138 тыс. б/с, до 3,05 млн б/с, превысили квоту ОАЭ.

Как указывают аналитики, постоянное перепроизводство было одной из причин, по которой ОПЕК+ в начале апреля объявил о смягчении ограничений на добычу.

Ожидается, что в мае страны ОПЕК+ увеличат совокупную добычу на 411 тыс. б/c, что эквивалентно трем ежемесячным надбавкам. Новая квота России в мае — 9,08 млн б/с. Прежний план подразумевал выход РФ на этот уровень в июле. Повышены квоты и других участников альянса (см. “Ъ” от 4 апреля).

В ОПЕК+ решение объясняли продолжающимся улучшением фундаментальных рыночных факторов и позитивным прогнозом, напомнив, что постепенное увеличение добычи может быть приостановлено или отменено в зависимости от рыночных условий. Как отмечается в обзоре Platts, в сочетании с объявленными президентом США Дональдом Трампом пошлинами и ответными мерами Китая решение привело к волатильности цен на нефть.

По данным Argus, которые приводит РБК, стоимость Urals на базисе FOB Приморск 9 апреля снижалась до $47,54 против $51,14 за баррель днем ранее, а 10 апреля восстановилась до $50,35 за баррель

Цены на нефть сорта ESPO на базисе FOB Козьмино с 8 по 9 апреля снизились с $56,63, до $53,19 за баррель, а на следующий день увеличились до $56,47 за баррель. Фьючерс на сорт Brent по итогам торгов 11 апреля вырос на 1,35%, до $64,75 за тонну.

Как отмечают аналитики «Альфа-Инвестиций», управление энергетической информации Минэнерго США (EIA) в последнем докладе подчеркнуло риски рецессии в мировой экономике, понизив прогноз роста спроса на нефть в 2025–2026 годах на 0,4 млн и 0,1 млн б/с соответственно. По оценкам аналитиков, фьючерсы на Brent могут оставаться в диапазоне $60–65 за баррель, если не будет новостей, убедительно сигнализирующих о сближении позиций США и Китая. Дальнейшая перспектива будет зависеть от того, какие договоренности будут достигнуты и насколько рост добычи ОПЕК+ будет компенсирован ростом спроса в летний период, указывают в «Альфа-Инвестициях». В EIA ожидают, что страны ОПЕК+ в основном сохранят добычу в этом году на прошлогоднем уровне, стремясь ограничить рост мировых запасов и поддержать цены.

Эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков отмечает, что на уровне российской добычи в марте, вероятно, в первую очередь сказалась программа компенсации перепроизводства. Подобную компенсацию, напоминает он, реализуют многие участники ОПЕК+. И, по его словам, если участники будут придерживаться этой программы, майское увеличение объемов добычи может оказаться в несколько раз меньше заявленных 411 тыс. б/с. «Давление программ компенсации может сохраняться как минимум несколько месяцев»,— отмечает господин Юшков. По прогнозам Центра ценовых индексов, в апреле добыча нефти в России должна составить 9 млн б/с.

Анатолий Костырев, Ольга Семеновых