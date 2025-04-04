У черного золота снова черные дни

Новые торговые пошлины США и планы ОПЕК+ нарастить добычу нефти спровоцировали сильнейшее с начала пандемии коронавируса падение нефтяных котировок. За два дня североморская нефть Brent потеряла в цене 12%, откатываясь до отметки $64 за баррель. При этом российская валюта продемонстрировала завидную устойчивость на фоне ограниченного спроса со стороны импортеров. Однако низкие цены на нефть и крепкий рубль создают риски наполнения бюджета РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сильнее цены на европейские сорта нефти падали только в третьей декаде апреля 2020 года на фоне стремительного распространения эпидемии коронавируса

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Сильнее цены на европейские сорта нефти падали только в третьей декаде апреля 2020 года на фоне стремительного распространения эпидемии коронавируса

Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Цены на нефть завершили беспокойную неделю вблизи многолетних минимумов. По данным Investing.com, 4 апреля котировки нефти Brent на спот-рынке опускались до отметки $64,04 за баррель, минимального значения с середины апреля 2021 года. Даже с учетом коррекции во второй половине дня и возвращения цены выше уровня $65 за баррель, за два дня снижение составило почти 12%.

По оценке участников рынка, около 10% стоимости потеряла российская нефть Urals, достигнув отметок $55–58 за баррель (в зависимости от условий сделки).

Сильнее цены на европейские сорта нефти падали в третьей декаде апреля 2020 года (за два дня — на 20%) на фоне стремительного распространения эпидемии коронавируса. Однако пять лет назад давление на нефтяные котировки оказало падение реального спроса из-за введения широкомасштабных карантинных мер по всему миру.

Теперь биржевые «медведи» отыгрывают объявленное 2 апреля президентом США повышение пошлин на импорт из 185 стран и решение ОПЕК+ увеличить квоты на добычу нефти (см. “Ъ” от 3 апреля). Несмотря на то что эти события были ожидаемы, Дональд Трамп неоднократно заявлял о введении новых пошлин в начале апреля, а ОПЕК+ с апреля приступила к восстановлению добычи, мало кто ожидал таких масштабов решений. «У рынка было больше определенности относительно сценариев действия ОПЕК+, а в отношении эффекта торговых пошлин — гораздо больше вариантов развития событий. В частности, непонятно, могут ли США отменить пошлины в ближайшее время или другие экономики мира вступят с США в торговые войны»,— отмечает старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Кирилл Бахтин.

При этом 4 апреля китайские власти объявили об ответных мерах. В частности, с 10 апреля вводятся дополнительные пошлины в размере 34% на всю продукцию, импортируемую из США. Как отмечает портфельный управляющий Astero Falcon Алена Николаева, в таких условиях уже начались перебои по поставкам через ЮВА, а это удар не только по прямой торговле, но и по supply chains (цепочки поставок). «Когда крупнейшие экономики мира, такие как США и Китай, начинают эскалацию, падает не только рыночный сентимент, но и реальные ожидания по спросу на сырье»,— отмечает она.

Усилили движение и технические причины. Ситуация очень похожа на происходящее весной 2020 года, когда в отдельные дни цены падали на десятки процентов.

Участники рынка отмечают, что как только появились заголовки о действиях ОПЕК+, инвесторы начали лавинообразно закрывать длинные позиции по нефти.

Как отмечает госпожа Николаева, «инвесторы и брокеры начали срочно или принудительно закрывать позиции, добавили масла в огонь торговые роботы, которые усилили распродажу».

В таких условиях эксперты не исключают и снижения котировок ниже уровня $60 за баррель, хотя надолго здесь удержать их будет сложно. По мнению Кирилла Бахтина, есть лишь небольшой шанс закрепления цен ниже $65 за баррель, но поскольку США — крупнейший в настоящее время нефтепроизводитель, они будут сворачивать буровую активность и снижать нефтедобычу из-за достаточно высокой точки безубыточности. Вдобавок к этому ОПЕК+ может отказаться от увеличения объемов добычи.

«Как показал 2020 год, ОПЕК+ может вмешаться и ограничить предложение, но к такому шагу альянс, решивший восстановить долю рынка, скорее перейдет при цене нефти ниже $60 за баррель»,— считает господин Бахтин.

При этом обвал цен на нефть оказал ограниченное влияние на российский валютный рынок. В ходе пятничных торгов внебиржевой курс доллара поднялся лишь на 1,64 руб., до 85,5 руб./$.

Это всего лишь на 50 коп. выше значений закрытия предшествующей недели. Биржевой курс юаня поднялся до 11,78 руб./$, вернувшись к значениям недельной давности. «Пока российский валютный рынок остается сбалансированным за счет все еще растущего ограничительного влияния на импорт жесткой денежно-кредитной политики ЦБ, а также на фоне улучшения ситуации с возвратом валютной выручки»,— отмечает управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.

Однако устойчивость рубля в сочетании с падением цен на нефть несет заметные риски для пополнения бюджета, который сверстан исходя из средней цены нефти Urals в $69,7 за баррель и среднего курса доллара 96,5 руб./$.

Это соответствует средней рублевой стоимости нефти в 6,7 тыс. руб. за баррель, что, по оценке руководителя направления аналитического сервиса банка «Зенит» Владимира Евстифеева, на 30% превышает текущую цену российской нефти. При этом в первом квартале средняя цена Urals уже была на 5% ниже заложенной в бюджет. «При формировании цены нефти по итогам года на 30% ниже плановой бюджет может недополучить доходы почти на 3 трлн руб., если на 20% ниже — 1,6–1,9 трлн руб.»,— оценивает господин Евстифеев. Главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев считает, что бюджет недополучит примерно 700 млрд руб. нефтегазовых доходов, если котировки нефти и доллара останутся на текущих уровнях до конца года.

Эти выпадающие доходы Минфин может закрывать в том числе за счет дополнительного размещения госдолга. Впрочем, это может не потребоваться, если ситуация изменится, чего ждут аналитики. «Среднюю Brent в этом году мы ожидаем на уровне $71 за баррель. Курс доллара в среднем составит 96 руб. (за счет роста к концу года)»,— отмечает господин Васильев. То есть ситуация с нефтегазовыми доходами может улучшиться «по мере восстановления спроса на валюту и плавного ослабления рубля», считает он. Денис Попов не исключает возвращения курса доллара к концу года в диапазон 95–100 руб./$.

Виталий Гайдаев