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Прокатная десятка

Что посмотреть в кино на выходных 19–20 апреля

17 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых отечественный блокбастер Николая Лебедева «Кракен» и комедийный боевик Джеймса Мэдигэна «Рейс навылет». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».

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Кракен
Горная невеста
Рейс навылет
Мистер К
Коллекционер душ
Где наши деньги?
Под огнем
Дыхание шторма
Западня
Июньская полынь
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Кракен (2025)

Кракен

  • Режиссер: Николай Лебедев
  • В ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов
  • Жанр: фантастика, приключения, драма / Россия / 134 мин
  • В прокате: с 17 апреля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм, скроенный по голливудским лекалам примерно тридцатилетней давности, эпохи "Багрового прилива" и "Армагеддона", представляет собой пример жанра, который в тамошней киноиндустрии называют "creature feature" — кино про монстра. Правда, монстр... своими появлениями радует на протяжении двух с лишним часов нечасто».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Монстросюжетный триллер».

Горная невеста (Vermiglio, 2024)

Горная невеста

  • Режиссер: Маура Дельперо
  • В ролях: Томмазо Раньо, Роберта Ровелли, Мартина Скринци, Джузеппе Де Доменико, Карлотта Гамба, Ориетта Нотари
  • Жанр: драма, история / Италия, Франция, Бельгия / 119 мин.
  • В прокате: с 17 апреля

Кинопрокатчик «Экспонента»: «Молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны, и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина, и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда».

Рейс навылет (Fight or Flight, 2024)

Рейс навылет

  • Режиссер: Джеймс Мэдигэн
  • В ролях: Джош Хартнетт, Кэти Сакхофф, Юлиан Костов, Чаритхра Чандран, Марко Сарор, Жужу Чань
  • Жанр: боевик, комедия, криминал / США, Великобритания / 96 мин.
  • В прокате: с 17 апреля

Кинокритик Юлия Шагельман: Для режиссера-дебютанта Джеймса Мэдигэна (раньше он занимался визуальными эффектами и работал, в частности, на таких картинах, как "Ван Хельсинг", "Код да Винчи" и "Железный человек 2") тетралогия "Джон Уик" — явный источник вдохновения, как и "Быстрее пули" (2022) постановщика первого фильма франшизы Дэвида Литча. Там действие происходило в поезде, забитом киллерами, здесь — в самолете, найти еще десять отличий будет уже сложнее».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Драки заключаются на небесах».

Мистер К (Mr. K, 2024)

Мистер К

  • Режиссер: Таллула Хазекамп Шваб
  • В ролях: Криспин Гловер, Сунньи Меллес, Финола Флэнаган, Бьорн Сундквист, Дирбла Моллой, Барбара Сарафьян
  • Жанр: драма, детектив / Нидерланды, Норвегия, Бельгия / 94 мин.
  • В прокате: с 17 апреля

Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «Странствующий фокусник Мистер К останавливается на ночлег в отеле. Пустующий, на первый взгляд, он заполнен эксцентричными постояльцами и персоналом. После тревожной ночи герой пытается покинуть отель, но понимает, что не может найти выход. Все попытки выбраться лишь усугубляют его положение, пока не приводят к встрече с таинственным Оракулом».

Коллекционер душ (Mo sha, 2024)

Коллекционер душ

  • Режиссер: Сэм Цюа
  • В ролях: Джанин Чан, Ван Чуаньцзюнь, Френсис Нг, Ван Шэнди, Лю Сяохай, Цай Мин
  • Жанр: триллер, криминал, детектив / Китай / 119 мин.
  • Слоган: Зло многолико»
  • В прокате: с 17 апреля

Кинопрокатчик World Pictures: «В женской школе пропадают старшеклассницы. Вскоре одну из них находят мертвой. Несмотря на оставляемые убийцей подсказки, поиски виновного заходят в тупик, когда выясняется, что у него множество разных личностей и один почерк. Какова истинная цель убийств и где искать маньяка, коллекционирующего чужие души?»

Где наши деньги? (2024)

Где наши деньги?

  • Режиссер: Владимир Зинкевич
  • В ролях: Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычев
  • Жанр: комедия, криминал / Россия / 76 мин.
  • В прокате: с 10 апреля

Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм Зинкевича, фаната "Клана Сопрано" и бандитского куража середины 1990-х,— отменный оммаж людям, которые этот самый кураж перевели на язык кино. Смотрящий за городом "авторитет" Покрышка, кажется, за весь фильм не произносит ни слова. Только адски хохочет — так, у Алексея Серебрякова, что доказала "Анора", ничего лучше, чем хохот, давно не получается. Пусть помолчит».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ветераны Уголовного кодекса».

Под огнем (Warfare, 2025)

Под огнем

  • Режиссеры: Алекс Гарленд, Рэй Мендоса
  • В ролях: Д’Фарао Ун-А-Тай, Уилл Поултер, Космо Джарвис, Кит Коннор, Тейлор Джон Смит, Джозеф Куинн
  • Жанр: боевик, военный, история / США, Великобритания / 95 мин.
  • В прокате: с 10 апреля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм отражает не столько действительные события, сколько того, кто на них смотрит: определенная часть аудитории увидит тут честное высказывание о войне как об адской смеси скуки и крови, другая — прославление боевого братства, не бросающего своих, третья — фетишистское упоение профессионализмом людей, натренированных убивать и умирать».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Идет война инородная».

Дыхание шторма (Last Breath, 2025)

Дыхание шторма

  • Режиссер: Алекс Паркинсон
  • В ролях: Вуди Харрельсон, Симу Лю, Финн Коул, Клифф Кертис, Марк Боннар, МайАнна Беринг
  • Жанр: триллер, драма / США, Великобритания / 93 мин.
  • Слоган: «Теперь попробуй не дышать»
  • В прокате: с 10 апреля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Здесь, конечно, будут и моменты личного героизма, и внезапно найденные в последнюю минуту спасительные решения, и даже самое настоящее чудо. Но подаются они без пафоса и нарочитой "голливудщины" — например, режиссер не боится оставить двух самых известных актеров в своем касте просто сидеть в водолазном куполе, не говоря ни слова и застыв в тревожном ожидании, которое вместе с ними делят и зрители».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крайняя степень погружения».

Западня (Locked, 2025)

Западня

  • Режиссер: Дэвид Яровески
  • В ролях: Билл Скарсгард, Энтони Хопкинс, Эшли Картрайт, Навид Чархи, Майкл Эклунд, Зандара Кеннеди
  • Жанр: триллер / США, Канада / 95 мин.
  • В прокате: с 10 апреля

Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм Дэвида Яровески, ученика создателя "Стражей Галактики" Джеймса Ганна,— уже третий ремейк "Мышеловки" аргентинского режиссера Мариано Кона (2019). Он и его постоянный соавтор Гастон Дюпра, написавший сценарий фильма, вдохновились происшествием из криминальной хроники Рио-де-Жанейро: юный воришка забрался в припаркованный автомобиль, там сработал автоматический замок, и парень просидел в машине всю ночь, пока его не вытащили пожарные. Вот только в фильме Кона двери захлопывались по злой воле хозяина авто, и отделаться легким испугом правонарушителю не удавалось».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Осторожно, двери запираются».

Июньская полынь (2025)

Июньская полынь

  • Режиссер: Юлия Бочарова
  • В ролях: Виктор Гладышев, Наталья Сухинина, Варвара Бочарова, Николай Аксенов, Илья Аксенов, Михаил Аксенов
  • Жанр: документальный, военный, драма, история, биография / Россия / 79 мин.
  • Слоган: «Маленькие герои большой войны»
  • В прокате: с 10 апреля

Кинопрокатчик «Центр кино»: «Детство Виктора Гладышева было безжалостно прервано войной, когда ему было восемь лет. Его воспоминания, рассказанные уже в зрелости современной девочке Варе, создают мощный эмоциональный мост между поколениями».

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