Прокатная десятка

Кинокритик Юлия Шагельман: Для режиссера-дебютанта Джеймса Мэдигэна (раньше он занимался визуальными эффектами и работал, в частности, на таких картинах, как "Ван Хельсинг", "Код да Винчи" и "Железный человек 2") тетралогия "Джон Уик" — явный источник вдохновения, как и "Быстрее пули" (2022) постановщика первого фильма франшизы Дэвида Литча. Там действие происходило в поезде, забитом киллерами, здесь — в самолете, найти еще десять отличий будет уже сложнее».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Драки заключаются на небесах».