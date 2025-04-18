Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 19–20 апреля
17 апреля в прокат вышел ряд фильмов, среди которых отечественный блокбастер Николая Лебедева «Кракен» и комедийный боевик Джеймса Мэдигэна «Рейс навылет». Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Кракен
- Режиссер: Николай Лебедев
- В ролях: Александр Петров, Алексей Гуськов, Сергей Гармаш, Виктор Добронравов, Диана Пожарская, Антон Богданов
- Жанр: фантастика, приключения, драма / Россия / 134 мин
- В прокате: с 17 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм, скроенный по голливудским лекалам примерно тридцатилетней давности, эпохи "Багрового прилива" и "Армагеддона", представляет собой пример жанра, который в тамошней киноиндустрии называют "creature feature" — кино про монстра. Правда, монстр... своими появлениями радует на протяжении двух с лишним часов нечасто».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Монстросюжетный триллер».
Горная невеста
- Режиссер: Маура Дельперо
- В ролях: Томмазо Раньо, Роберта Ровелли, Мартина Скринци, Джузеппе Де Доменико, Карлотта Гамба, Ориетта Нотари
- Жанр: драма, история / Италия, Франция, Бельгия / 119 мин.
- В прокате: с 17 апреля
Кинопрокатчик «Экспонента»: «Молодой солдат Пьетро приезжает в отдаленную горную деревушку Вермильо, спасаясь от войны, и остается жить в семье местного учителя. Он влюбляется в старшую дочь хозяина, и чувства молодых людей изменят жизни каждого жителя этой деревушки навсегда».
Рейс навылет
- Режиссер: Джеймс Мэдигэн
- В ролях: Джош Хартнетт, Кэти Сакхофф, Юлиан Костов, Чаритхра Чандран, Марко Сарор, Жужу Чань
- Жанр: боевик, комедия, криминал / США, Великобритания / 96 мин.
- В прокате: с 17 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: Для режиссера-дебютанта Джеймса Мэдигэна (раньше он занимался визуальными эффектами и работал, в частности, на таких картинах, как "Ван Хельсинг", "Код да Винчи" и "Железный человек 2") тетралогия "Джон Уик" — явный источник вдохновения, как и "Быстрее пули" (2022) постановщика первого фильма франшизы Дэвида Литча. Там действие происходило в поезде, забитом киллерами, здесь — в самолете, найти еще десять отличий будет уже сложнее».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Драки заключаются на небесах».
Мистер К
- Режиссер: Таллула Хазекамп Шваб
- В ролях: Криспин Гловер, Сунньи Меллес, Финола Флэнаган, Бьорн Сундквист, Дирбла Моллой, Барбара Сарафьян
- Жанр: драма, детектив / Нидерланды, Норвегия, Бельгия / 94 мин.
- В прокате: с 17 апреля
Кинопрокатчик «Русский Репортаж»: «Странствующий фокусник Мистер К останавливается на ночлег в отеле. Пустующий, на первый взгляд, он заполнен эксцентричными постояльцами и персоналом. После тревожной ночи герой пытается покинуть отель, но понимает, что не может найти выход. Все попытки выбраться лишь усугубляют его положение, пока не приводят к встрече с таинственным Оракулом».
Коллекционер душ
- Режиссер: Сэм Цюа
- В ролях: Джанин Чан, Ван Чуаньцзюнь, Френсис Нг, Ван Шэнди, Лю Сяохай, Цай Мин
- Жанр: триллер, криминал, детектив / Китай / 119 мин.
- Слоган: Зло многолико»
- В прокате: с 17 апреля
Кинопрокатчик World Pictures: «В женской школе пропадают старшеклассницы. Вскоре одну из них находят мертвой. Несмотря на оставляемые убийцей подсказки, поиски виновного заходят в тупик, когда выясняется, что у него множество разных личностей и один почерк. Какова истинная цель убийств и где искать маньяка, коллекционирующего чужие души?»
Где наши деньги?
- Режиссер: Владимир Зинкевич
- В ролях: Кузьма Котрелев, Андрей Максимов, Александр Тарасов, Наталья Бардо, Алексей Серебряков, Владимир Сычев
- Жанр: комедия, криминал / Россия / 76 мин.
- В прокате: с 10 апреля
Кинокритик Михаил Трофименков: «Фильм Зинкевича, фаната "Клана Сопрано" и бандитского куража середины 1990-х,— отменный оммаж людям, которые этот самый кураж перевели на язык кино. Смотрящий за городом "авторитет" Покрышка, кажется, за весь фильм не произносит ни слова. Только адски хохочет — так, у Алексея Серебрякова, что доказала "Анора", ничего лучше, чем хохот, давно не получается. Пусть помолчит».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Ветераны Уголовного кодекса».
Под огнем
- Режиссеры: Алекс Гарленд, Рэй Мендоса
- В ролях: Д’Фарао Ун-А-Тай, Уилл Поултер, Космо Джарвис, Кит Коннор, Тейлор Джон Смит, Джозеф Куинн
- Жанр: боевик, военный, история / США, Великобритания / 95 мин.
- В прокате: с 10 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм отражает не столько действительные события, сколько того, кто на них смотрит: определенная часть аудитории увидит тут честное высказывание о войне как об адской смеси скуки и крови, другая — прославление боевого братства, не бросающего своих, третья — фетишистское упоение профессионализмом людей, натренированных убивать и умирать».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Идет война инородная».
Дыхание шторма
- Режиссер: Алекс Паркинсон
- В ролях: Вуди Харрельсон, Симу Лю, Финн Коул, Клифф Кертис, Марк Боннар, МайАнна Беринг
- Жанр: триллер, драма / США, Великобритания / 93 мин.
- Слоган: «Теперь попробуй не дышать»
- В прокате: с 10 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Здесь, конечно, будут и моменты личного героизма, и внезапно найденные в последнюю минуту спасительные решения, и даже самое настоящее чудо. Но подаются они без пафоса и нарочитой "голливудщины" — например, режиссер не боится оставить двух самых известных актеров в своем касте просто сидеть в водолазном куполе, не говоря ни слова и застыв в тревожном ожидании, которое вместе с ними делят и зрители».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крайняя степень погружения».
Западня
- Режиссер: Дэвид Яровески
- В ролях: Билл Скарсгард, Энтони Хопкинс, Эшли Картрайт, Навид Чархи, Майкл Эклунд, Зандара Кеннеди
- Жанр: триллер / США, Канада / 95 мин.
- В прокате: с 10 апреля
Кинокритик Юлия Шагельман: «Фильм Дэвида Яровески, ученика создателя "Стражей Галактики" Джеймса Ганна,— уже третий ремейк "Мышеловки" аргентинского режиссера Мариано Кона (2019). Он и его постоянный соавтор Гастон Дюпра, написавший сценарий фильма, вдохновились происшествием из криминальной хроники Рио-де-Жанейро: юный воришка забрался в припаркованный автомобиль, там сработал автоматический замок, и парень просидел в машине всю ночь, пока его не вытащили пожарные. Вот только в фильме Кона двери захлопывались по злой воле хозяина авто, и отделаться легким испугом правонарушителю не удавалось».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Осторожно, двери запираются».
Июньская полынь
- Режиссер: Юлия Бочарова
- В ролях: Виктор Гладышев, Наталья Сухинина, Варвара Бочарова, Николай Аксенов, Илья Аксенов, Михаил Аксенов
- Жанр: документальный, военный, драма, история, биография / Россия / 79 мин.
- Слоган: «Маленькие герои большой войны»
- В прокате: с 10 апреля
Кинопрокатчик «Центр кино»: «Детство Виктора Гладышева было безжалостно прервано войной, когда ему было восемь лет. Его воспоминания, рассказанные уже в зрелости современной девочке Варе, создают мощный эмоциональный мост между поколениями».