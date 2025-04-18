Монстросюжетный триллер

В прокат выходит фантастическо-приключенческий фильм Николая Лебедева «Кракен», в котором экипаж российской подводной лодки сражается с древним чудовищем из океанских глубин. Нетрудно догадаться, кто выйдет из этой схватки победителем, однако заплыв моряков к победе авторы картины попытались сделать занимательным. Насколько у них это получилось, рассказывает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Чтобы не было скучно, в фильм добавлены опасные погружения с треском переборок, взрывы и пожар в торпедном отсеке

Фото: Централ Партнершип Чтобы не было скучно, в фильм добавлены опасные погружения с треском переборок, взрывы и пожар в торпедном отсеке

Фото: Централ Партнершип

Атомная подводная лодка «Атаман Ермак» под командованием капитана первого ранга Александра Воронова (Виктор Добронравов) бороздит воды Гренландского моря. В то же время геологи с международной исследовательской станции Джулия (Диана Пожарская) и Оскар (Антон Риваль) проводят испытания непонятно чего, в ходе которых взрывают в полынье мощные заряды. Вдруг лед многометровой толщины под их ногами начинает трещать и ломаться, станция тонет в огромном разломе, одновременно живописно полыхая огнем, в то время как подхваченный мощной волной «Адмирал Ермак», на мостике которого сыплются искры, а моряков швыряет от одной переборки к другой, бесследно исчезает.

Смириться с этой пропажей командующий Северным морским флотом адмирал Белоусов (Сергей Гармаш) не может. Но не потому, что его так уж волнует судьба экипажа, гораздо важнее, что на борту «Ермака» находится сверхсекретное оружие, которое «не должно попасть в чужие руки». Поэтому адмирал посылает на поиски подлодки другую, «Заполярье», которой командует младший брат каперанга Воронова — капитан второго ранга Виктор Воронов (Александр Петров).

Отношения у братьев сложные, о чем известно всему флоту, и это может повредить миссии, но Белоусов все равно считает Воронова-младшего лучшей кандидатурой. Приглядывать за ним он назначает контр-адмирала Ольшанского (Алексей Гуськов), который в дальнейшем будет в основном мешать экипажу выполнять поставленную задачу и перебивать разумные приказы Воронова своими, бестолковыми. Это, конечно, самый неправдоподобный персонаж фильма, потому что представить такую ситуацию на настоящем российском флоте или в армии решительно невозможно.

«Кракен» добирался до экранов гораздо дольше, чем «Заполярье» — до пункта назначения. Впервые о проекте стало известно еще в 2021 году, и режиссером тогда должен был стать Алексей Сидоров, постановщик сериала «Бригада» (2002) и фильмов «Бой с тенью» (2005), «Т-34» (2018), «Чемпион мира» (2021). Он же написал сценарий «Кракена», используя в том числе свои воспоминания о детстве в Северодвинске, где его родители строили подлодки. В итоге он остался только сценаристом картины, а режиссером стал Николай Лебедев, чьи самые известные работы — «Легенда №17» (2012), «Экипаж» (2016), «Нюрнберг» (2023). Первые два, как и «Т-34» с «Чемпионом мира», снимались под эгидой студии «ТриТэ» Никиты Михалкова и Леонида Верещагина, которая произвела и «Кракена».

Из всех перечисленных проектов, за исключением разве что «Экипажа» (ремейк фильма Александра Митты 1979 года), «Кракен» получился наименее идеологически заряженным. Да, волшебное сверхоружие, плод отечественных секретных разработок, обязательно сыграет свою роль. Но до поры о нем почти не вспоминают. А фильм, скроенный по голливудским лекалам примерно тридцатилетней давности, эпохи «Багрового прилива» и «Армагеддона», представляет собой пример жанра, который в тамошней киноиндустрии называют «creature feature» — кино про монстра.

Правда, монстр, который, конечно, и был виновником гибели исследовательской станции и пропажи «Ермака», своими появлениями радует на протяжении двух с лишним часов нечасто. Он предпочитает прятаться в подводной тьме, являя то щупальце, то один заплывший тысячелетней катарактой глаз. В полной красе он всплывает на поверхность лишь единожды на беду оказавшейся на его пути норвежской нефтяной платформе.

«Заполярью» же, благодаря умению Виктора Воронова мыслить нестандартно (в отличие от замшелого контр-адмирала, в любой непонятной ситуации хватающегося за торпеды), по большей части удается уходить от прямого столкновения. Но чтобы зритель не скучал, тут будут и опасные погружения с треском переборок, и взрывы, и пожар в торпедном отсеке. А также затаенные, но страстные переглядывания Виктора и спасенной Джулии, которая, поднявшись на борт субмарины, оказывается русской Юлей из Омска, увезенной родителями в Швецию в 1990-е. Харизма кавторанга заставляет ее вспомнить потерянную родину, а борьба с чудищем морским объединяет уехавших с оставшимися, военных с гражданскими, россиян с французом Оскаром, а поссорившихся братьев друг с другом. Даже жаль, что это фантастика.

Юлия Шагельман