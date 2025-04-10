Крайняя степень погружения

В прокат выходит «Дыхание шторма» (Last Breath) Алекса Паркинсона — игровой ремейк документального фильма 2019 года, где британский постановщик был сорежиссером. Реальная история в основе картины превращается в напряженный глубоководный триллер о выживании, в котором каждая минута на счету, и ни одна из них, по мнению Юлии Шагельман, не потрачена напрасно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Документально показанные злоключения подводников намеренно бередят зрительскую клаустрофобию

Фото: Dark Castle Entertainment Документально показанные злоключения подводников намеренно бередят зрительскую клаустрофобию

Фото: Dark Castle Entertainment

По дну мирового океана, сообщают открывающие титры, проложено 32 тыс. труб — газопроводы, нефтепроводы и так далее. Для их обслуживания требуются люди, и это промышленные глубоководные водолазы, чья работа одна из самых опасных на земле. Насколько опасных, наглядно демонстрируют следующие полтора часа экранного времени.

Алекс Паркинсон знает обо всем этом из первых рук, так как в 2019 году вместе с Ричардом да Костой снял документальный фильм «Последнее дыхание» (его новая картина в оригинале называется так же) о происшествии, случившемся в 2012 году. Водолаз Крис Леммонс вместе с коллегой спустился на дно Северного моря у побережья Шотландии для починки газопровода. Из-за бушевавшего на поверхности шторма и поломки компьютера судно, к которому был прикреплен их водолазный купол, начало дрейфовать, трос Криса оборвался и он застрял на глубине в 90 м с запасом кислорода всего на несколько минут.

История действительно впечатляющая: борьба жизни и смерти, сконцентрированная в ограниченном временном отрезке, и огромная, безликая, непознаваемая стихия вокруг, в одно мгновение опровергающая человеческие иллюзии о том, что ее можно подчинить себе. В фильме Крис (Финн Коул) сравнивает погружение на дно морское с выходом в открытый космос, и он прав: здесь тоже, случись что непредвиденное, никто не услышит твой крик. Неудивительно, что эта метафора совсем не успокаивает его невесту Мораг (Бобби Рэйнсбери), которая не находит себе места каждый раз, когда ее возлюбленный отправляется в рейс. Поскольку водолазам требуется время на декомпрессию перед погружением и после, рейсы эти длятся по месяцу, и Мораг, при всем уважении к профессии будущего мужа, считает это время отнятым у них двоих, не говоря уже о вполне реальной возможности, что когда-нибудь Крис может и не вернуться.

На очередное задание в Северном море отправляются три группы водолазов, но близко нас знакомят только с одной из них, куда Криса включают с двумя более опытными коллегами. Добродушный балагур Данкан (Вуди Харрельсон), у которого за плечами двадцать лет стажа, был наставником Криса, а сейчас отправляется в свой последний рейс перед слишком ранней, как он сам считает, пенсией. В команде он выполняет самостоятельно взятую роль «папки» и постоянно перебрасывается шутками с руководителем погружений Крейгом (Марк Боннар), своим ровесником и бывшим водолазом. Замкнутый молчаливый Дейв (Симу Лю) считается образцовым профессионалом в своем деле, но подчеркнуто сторонится принятых в любом мужском коллективе ритуалов со взаимными подначками и демонстративным братанием. Однако старший товарищ выдает его секрет: под внешней суровостью скрывается мягкое сердце любящего отца двух дочек.

Знакомые голливудские лица (Лю играл в марвеловском блокбастере «Шан-Чи и легенда десяти колец» и в «Барби», Харрельсон в представлении не нуждается) и набросанные широкими мазками характеры персонажей — пожалуй, единственная дань художественной природе фильма. Остальное здесь снято в почти документальной манере: подводное оборудование, машинерия управления кораблем, тесные «консервные банки», в которых водолазы проводят свои дни, многочисленные кабели и тросы, от которых напрямую зависят их жизни. Еще до того, как герои опустятся на глубину, Паркинсон и оператор Ник Реми Мэттьюз эффективно создают на экране дискомфортное клаустрофобное ощущение, которое затем только усиливается.

С начала погружения события начинают развиваться в реальном времени. Действие делится между водолазным куполом, морским дном (Крис и Дейв спускаются к газопроводу, Данкан остается страховать их в куполе) и мостиком корабля, с которого Крейг руководит их действиями, а капитан (Клифф Кертис) и его команда пытаются справиться с нарастающим штормом. После того как трос Криса обрывается, оставив его без поступления кислорода, только с запасным баллоном, Дейву приходится вернуться в купол, в то время как на судне отказывает сразу несколько систем. Паркинсон поддерживает саспенс, выводя на экран обратный отсчет: сколько минут осталось до того, как закончится кислород, сколько проходит с этого страшного мгновения.

Здесь, конечно, будут и моменты личного героизма, и внезапно найденные в последнюю минуту спасительные решения, и даже самое настоящее чудо. Но подаются они без пафоса и нарочитой «голливудщины» — например, режиссер не боится оставить двух самых известных актеров в своем касте просто сидеть в водолазном куполе, не говоря ни слова и застыв в тревожном ожидании, которое вместе с ними делят и зрители. При этом осознание, что все это случилось в реальной жизни, придает особый вес киношной надежде на то, что все закончится хорошо и можно будет наконец вздохнуть полной грудью.

Юлия Шагельман