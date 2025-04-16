Драки заключаются на небесах

В прокат выходит комедийный боевик Джеймса Мэдигэна «Рейс навылет» (Fight or Flight). Сочетание мультяшного насилия с сомнительными шутками и внезапными лекциями о несправедливости мирового устройства вышло у авторов крайне неоригинальным, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гротескно-жестокие расправы Лукаса (Джош Хартнетт, справа) над плохими парнями забивают сюжет фильма

Фото: «Вольга» Гротескно-жестокие расправы Лукаса (Джош Хартнетт, справа) над плохими парнями забивают сюжет фильма

Фото: «Вольга»

Маркетинговые материалы фильма заманивают зрителей словами «От создателей "Джона Уика"», и действительно, среди 24 его продюсеров 2 — Бэзил Иваник и Эрика Ли — имеют отношение к суперуспешной франшизе про международный синдикат наемных убийц. Для режиссера-дебютанта Джеймса Мэдигэна (раньше он занимался визуальными эффектами и работал, в частности, на таких картинах, как «Ван Хельсинг», «Код да Винчи» и «Железный человек 2») тетралогия «Джон Уик» — явный источник вдохновения, как и «Быстрее пули» (2022) постановщика первого фильма франшизы Дэвида Литча. Там действие происходило в поезде, забитом киллерами, здесь — в самолете, найти еще десять отличий будет уже сложнее.

Собственно, в самолете все и начинается: с кровавого мочилова, в котором участвуют, кажется, все пассажиры, старающиеся изничтожить друг друга с помощью ножей, пистолетов-пулеметов, каких-то гарпунов, а также подручных средств вроде тележки для напитков. Когда очередь из «узи» пробивает дыру в обшивке, в которую начинают вылетать люди, а стюардесса врывается в салон с бензопилой, авторы переносят действие на 12 часов назад, чтобы объяснить, как они и их персонажи дошли до жизни такой.

Мы оказываемся в конторе некоей секретной организации, сотрудники которой страшно переживают из-за того, что в Бангкоке произошел взрыв и пожар на фабрике, где делают микросхемы для мобильных телефонов. Его устроил неуловимый суперхакер по прозвищу Призрак, который уже обрушил ВВП нескольких стран и, например, «уничтожил нефтяные запасы Йемена». Теперь он направляется в аэропорт Бангкока, и его надо перехватить, но ближайшая оперативная группа находится в Сингапуре, так что руководительница организации Кэтрин Брант (Кэти Сакхофф) обращается за помощью к Лукасу Рейесу (Джош Хартнетт) — алкоголику с пергидрольными волосами и в гавайской рубашке, который от чего-то (или кого-то) скрывается в столице Таиланда. Он соглашается выследить Призрака и доставить его живым в США в обмен на новый паспорт и возвращение честного имени. Оба садятся на рейс Бангкок—Сан-Франциско, но тут выясняется, что кто-то слил маршрут передвижений Призрака в даркнет, поэтому на борт поднимается еще и куча киллеров, желающих получить награду $10 млн за его голову.

Дальше сценарная логика, и до того пребывавшая на последнем издыхании, перестает иметь всякое значение, потому что сюжет превращается в короткие связки между драками Лукаса с плохими парнями. Сняты они как бы иронично, под жизнерадостную поп-музычку и с визуальными гэгами вроде бокала от шампанского, воткнутого в глаз, или рук и ног, сломанных под смешными, анатомически недостоверными углами.

Прием этот настолько затертый, что трудно представить, что в 2025 году он еще кого-то веселит. Но даже упоение хрустом костей и хлещущей кровищей авторам можно было бы простить, если бы они не постарались придумать Лукасу и Призраку высокоморальные оправдания, превратив их в борцов за все хорошее, которые не просто так взрывают фабрики и режут людей, а борются против циничных корпораций и коррумпированных госструктур, использующих рабский труд и творящих прочие нехорошие вещи. Тогда, конечно, можно даже оставить задел на сиквел и новые горы трупов.

Юлия Шагельман