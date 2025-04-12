Осторожно, двери запираются

В прокат вышла «Западня» (Locked) Дэвида Яровески — герметичный триллер, почти все действие которого развивается внутри запертого автомобиля. С жанром авторы картины вполне справляются, чего не скажешь об их попытках социального комментария, считает Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: A Productions Фото: A Productions

Фильм Дэвида Яровески, ученика создателя «Стражей Галактики» Джеймса Ганна,— уже третий ремейк «Мышеловки» аргентинского режиссера Мариано Кона (2019). Он и его постоянный соавтор Гастон Дюпра, написавший сценарий фильма, вдохновились происшествием из криминальной хроники Рио-де-Жанейро: юный воришка забрался в припаркованный автомобиль, там сработал автоматический замок, и парень просидел в машине всю ночь, пока его не вытащили пожарные. Вот только в фильме Кона двери захлопывались по злой воле хозяина авто, и отделаться легким испугом правонарушителю не удавалось.

Ремейки картины вышли в 2022 году в Бразилии и Индии. Теперь настала очередь США, для которых тоже актуальны темы сильного имущественного расслоения и роста уличной преступности. Поэтому Яровески и сценарист Майкл Росс заворачивают триллерную начинку в многословные рассуждения о социальном неравенстве, капитализме и моральном кризисе общества. Но, хотя герои и цитируют Достоевского, в целом их пикировки остаются на уровне банальной сетевой дискуссии. Только здесь у одного из оппонентов есть возможность, когда словесные доводы заканчиваются, мучить другого физически.

Один из спорщиков — Эдди (Билл Скарсгард), молодой человек неопределенных занятий. Вроде бы он работает курьером, но его фургон сломался и находится в ремонте, заплатить за который ему нечем, а хозяин автомастерской (Майкл Эклунд) почему-то отказывается поверить и отдать машину сейчас, а деньги получить когда-нибудь потом. Как и все друзья и знакомые Эдди, которых он обзванивает, чтобы попросить в долг, но они бросают трубки при первых звуках его голоса.

Хотя Эдди и не профессиональный преступник, каким был его предшественник из аргентинской «Мышеловки», он не чурается мелких краж. В мастерской утаскивает чей-то бумажник (денег там хватает только на бутылку воды и три лотерейных билета), а на улице на удачу дергает ручки припаркованных машин, вдруг там найдется, чем поживиться. В одной из них, запертых, но с приоткрытым окном, хозяева оставили собаку, и Эдди делится с ней своей водой — очевидно, это должно убедить зрителей, что парень он, в общем, неплохой, просто невезучий.

Эта невезучесть подтверждается в полной мере, когда он наконец находит открытую машину — черный внедорожник с тонированными стеклами и роскошным кожаным салоном. Эдди немедленно туда залезает, но не находит ничего ценного, кроме дизайнерских темных очков. Однако вылезти уже не может: двери заблокированы, стекла разбить невозможно, мобильная связь не ловит, снаружи не видно и не слышно, что происходит внутри.

Зато работает внутренний телефон, по которому звонит владелец автомобиля Уильям (Энтони Хопкинс). Оказывается, его пытались ограбить уже шесть раз, но в полицию и государственное правосудие он больше не верит, так что решил наказать следующего преступника сам. Он бьет Эдди током, пытает холодом и жарой, включая на полную мощность то кондиционер, то печку, терзает йодлями из динамиков, голодом, жаждой и — самое страшное — лекциями о том, в какие тартарары катится мир, утративший представления о том, что такое хорошо, а что такое плохо. Эдди же то огрызается, получая за это очередной удар током, то умоляет его отпустить, то впадает в забытье, то все-таки пытается найти способы освободиться.

К чести Билла Скарсгарда, который 90% времени проводит на экране в одиночку, ему удается перетащить зрительские симпатии на сторону своего героя. Этому, правда, немало способствует то, что Уильям при всех его разговорах о справедливости просто жестокий психопат, и вставать на его сторону не хочется. В целом же американские авторы оказываются добрее, чем их аргентинские коллеги: их приговор человечеству не настолько суров и оставляет лазейку для апелляции.

Юлия Шагельман