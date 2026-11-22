Акции Oracle с начала года потеряли 47% стоимости. Только за торги 20 ноября они подешевели на 7,5%, примерно до $102 за бумагу,— столь низкой цены не было с января 2024 года. По данным Forbes, строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта привело к тому, что денежный поток компании за 2026 финансовый год составил минус $23,7 млрд.