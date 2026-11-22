Forbes: Эллисон за три месяца потерял около $40 млрд
Сооснователь Oracle Ларри Эллисон за последние три месяца потерял около $40 млрд, сообщает Forbes. В рейтинге журнала на 22 ноября он занимает 12-е место с капиталом $137,7 млрд. Еще 2 июня Forbes оценивал его состояние примерно в $296,6 млрд — тогда предприниматель уступал по этому показателю только одному человеку в мире.
Акции Oracle с начала года потеряли 47% стоимости. Только за торги 20 ноября они подешевели на 7,5%, примерно до $102 за бумагу,— столь низкой цены не было с января 2024 года. По данным Forbes, строительство центров обработки данных для искусственного интеллекта привело к тому, что денежный поток компании за 2026 финансовый год составил минус $23,7 млрд.
В сентябре 2025 года OpenAI договорилась купить у Oracle вычислительные мощности на $300 млрд в течение пяти лет. Агентство S&P оценивает долю разработчика ChatGPT примерно в половину портфеля заказов Oracle объемом $638 млрд. По предупреждению агентства, если OpenAI столкнется с трудностями при оплате счетов, у Oracle могут остаться договоры аренды дата-центров, расторгнуть которые будет непросто.