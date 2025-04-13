Глава ВТБ: экономика России выстоит перед внешними факторами

Председатель правления банка ВТБ (MOEX: VTBR) Андрей Костин оценил влияние падения мировых цен на нефть и обвала фондовых рынков на Россию. По его мнению, российская экономика справится с внешними факторами.

«Мы не первый раз сталкиваемся с внешними факторами»,— сказал господин Костин в эфире телеканала «Россия 1».

После объявления президента США Дональда Трампа о введении пошлин на товары из 185 стран началось резкое падение акций по всему миру, а также цен на нефть. 10 апреля стоимость российской нефти Urals достигла минимума с июня 2023 года. После решения США отложить введение пошлин в отношении 75 стран фондовый рынок начал отыгрывать падение.

По словам главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной, снижение мировых цен на нефть является главной угрозой для российской экономики. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Россия принимает все меры, чтобы минимизировать последствия мирового «экономического шторма».

О влиянии падения цен на нефть на российскую экономику — в материале «Ъ FM» «Бюджет посчитается с нефтью».

Елизавета Шмакова