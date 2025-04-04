Мировые биржи пережили худший день с начала пандемии COVID-19

По итогам вчерашних биржевых торгов в США, Европе и Азии совокупная рыночная капитализация компаний в мире упала на $3,1 трлн, основные индексы США потеряли 5–6%. Вчерашний обвал, вызванный заявлениями Дональда Трампа по новым импортным пошлинам в отношении практически всего мира, стал в США крупнейшим с марта 2020 года. Тогда рынки пережили падение из-за начала пандемии COVID-19, приведшей к введению жестких карантинных ограничений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Brendan McDermid / Reuters Фото: Brendan McDermid / Reuters

Сегодня утром рынки Азии продолжают падение. Японский индекс Nikkei уже потерял 4%, сингапурский ST и вьетнамский VN — 3,1% и 5,8% соответственно. По мере распродажи акций традиционно растет спрос на золото, а также некоторые финансовые инструменты, которые инвесторы считают безопасным вложением в текущей ситуации. Так, например, курс японской иены вырос до максимума с октября 2024 года, а спред по доходности японских государственных десятилетних облигаций упал до 1,175% по мере роста спроса на эти бумаги.

3 апреля президент США Дональд Трамп раскрыл размер пошлин на импорт, пообещав наступление золотого века в Америке и конец «десятилетий грабежа» со стороны партнеров и врагов. Так, пошлина 10% на импорт из 185 стран заработает 5 апреля. Также вводятся повышенные «зеркальные» пошлины до 50% на поставки из государств, применявших в торговле с США несимметричные торговые ограничения. Эти тарифы вступят в силу в полночь 9 апреля.

О том, в отношении каких стран вводятся пошлины,— в материале «Игра тарифов».

Евгений Хвостик