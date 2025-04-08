ЦБ оценит угрозу тарифных войн для экономики России

Банк России будет следить за рисками для российской экономики от тарифных войн. Их эскалация может привести к снижению спроса на энергоносители РФ. Об этом заявила председатель ЦБ Эльвира Набиуллина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы всегда готовимся к такого рода рискам»,— сказала глава Банка России на встрече с депутатами фракции КПРФ (цитата по «РИА Новости»). По ее словам, тарифные войны обычно приводят к спаду мировой торговли. При этом ситуация пока в самом начале своего развития. В связи с этим основным риском для российской экономики может стать снижение мировых цен на нефть.

В начале апреля президент США Дональд Трамп ввел пошлины на импорт из 185 стран в размере от 10% до 50%, Россия в список не вошла. С 9 апреля вводятся зеркальные тарифы в отношении отдельных государств, в том числе Китая (34%) и стран Евросоюза (20%). ЕС обещал ввести первый пакет ответных мер 15 апреля. КНР анонсировала 34-процентные пошлины на импорт американских товаров с 10 апреля. При этом американский президент пригрозил Китаю дополнительными 50-процентными пошлинами, если власти не откажутся от контрмер.

По оценкам главы Всемирной торговой организации Нгози Оконджо-Ивеалы, объемы мировой торговли могут сократиться на 1% из-за тарифной политики Дональда Трампа.

Подробнее — в материале «Ъ» «США и Китай померятся тарифами».

Елизавета Шмакова