Стоимость Urals достигла минимума с июня 2023 года

Цена российской нефти Urals опустилась ниже $50 за баррель. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные международного ценового агентства Argus. Это минимальные показатели с июня 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Согласно данным Argus, 9 апреля цена баррели Urals в порту Приморска составила $47,54 за баррель, в Новороссийске — $48,39 за баррель. Последний раз ее цена опускалась ниже отметки $50 12 июня 2023 года.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран. Это повлекло падение мировых рынков. Цена на нефть также снизилась. Глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков сообщал, что Россия принимает все меры, чтобы минимизировать последствия мирового «экономического шторма».

О влиянии падения цен на нефть на российскую экономику читайте в материале «Ъ» «Бюджет посчитается с нефтью».