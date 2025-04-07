Кремль старается снизить последствия устроенного США «экономического шторма»

Российские власти принимают меры, чтобы минимизировать последствия мирового «экономического шторма», возникшего из-за введенных США пошлин. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Действия Вашингтона уже привели к обвалу мировых фондовых рынков, также упал и индекс Мосбиржи.

«Наши экономические власти очень внимательно отслеживают эту ситуацию и, конечно, делают и будут делать все необходимое для того, чтобы минимизировать последствия вот этого международно-экономического шторма для нашей экономики»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

2 апреля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин на продукцию из 185 стран, для некоторых из которых была установлена индивидуальная ставка. Ряд стран, включая Вьетнам и Турцию, рассчитывают на переговоры, другие пошли по пути ответных мер — в частности, Китай с 10 апреля повысит до 34% ввозные пошлины на американские товары.

Сегодня, 7 апреля, индекс Мосбиржи упал до минимального в текущем году значения. Китайский фондовый рынок открылся падением на 10%, что стало рекордом с 2008 года. Нефть Brent опустилась ниже $64 за баррель впервые с апреля 2021-го. Биткойн падал ниже $75 тыс.

О развитии ситуации — в материале «Ъ FM» «Рынки покатились за пошлинами».