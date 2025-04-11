Тариф на час

Дональд Трамп заявил, что его друзья-миллиардеры «неплохо заработали» на панике инвесторов из-за пошлин. Демократы разгневаны и требуют расследования о возможном манипулировании рынками. После того как президент США отсрочил введение тарифов против более 75 стран, фондовый рынок начал активно отыгрывать падение последних дней. Сенатор Элизабет Уоррен заявила, что происходящее похоже на коррупцию, и потребовала провести расследование. Ее коллега Адам Шифф пообещал уточнить в Белом доме, кто мог заработать на резких разворотах настроений инвесторов. Чем главе Белого дома грозит возможное расследование? Об этом — Даниил Бабкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Nathan Howard / Reuters Фото: Nathan Howard / Reuters

Дональд Трамп объявил об отсрочке пошлин против 75 стран 9 апреля. Решение стало внезапным, и у члена Палаты представителей Стивена Хорсфорда, которому за несколько часов до этого местный бизнес жаловался на катастрофические последствия тарифов, сдали нервы. Свой гнев от беспорядочности решений Трампа демократ обрушил на торгового представителя Белого дома Джеймисона Грира, который, в отличие от главы Минфина Скотта Бессента, все же пришел на слушания в Конгресс:

«Еще один член кабинета, Бессент, только что отменил свой визит в Капитолий, чтобы не говорить о рынке. Потому что рынок оказался в хаосе всего за несколько дней, потому что у вас не было стратегии, не было плана! В Америке есть люди, которые планируют отправить своих детей в колледж этой осенью. Люди, выходящие на пенсию, чьи пособия сократились. Если это ваш план, то что это, если не манипулирование рынком? Кто выиграл от этого? Какой миллиардер только что стал богаче?»

Богаче в итоге стали все миллиардеры из топ-500 Bloomberg. А больше всех на отскоке рынка после отсрочки пошлин заработали Илон Маск и Марк Цукерберг. Но если член нижней палаты Конгресса Хорсфорд лишь обвинил Белый дом в создании хаоса на рынках, то сенатор Элизабет Уоррен перевела обсуждение в юридическую плоскость. Она напомнила, что за несколько часов до решения Трамп написал в своей соцсети, что сейчас «отличное время для покупки», и призвала провести расследование. Впрочем, оно вряд ли всерьез угрожает президенту, считает юрист из Вашингтона Игорь Слабых: «Республиканец вполне может сказать, что он имел в виду, что в целом экономика США будет расти, акции будут стоить еще дороже. Более того, в соответствии с решением Верховного суда, если какие-то действия совершаются президентом для исполнения своих конституционных обязанностей, то он не может нести за них уголовную ответственность. В принципе начать расследование могут ФБР, Минюст, Комиссия по ценным бумагам. Но, скорее всего, они этого делать не будут».

Изначальное решение Трампа о пошлинах против 185 стран вызвало широкое недовольство его сторонников-миллиардеров, писала The Wall Street Journal. Илон Маск якобы лично обращался к президенту с просьбой смягчить меры. После того как американский лидер пошел на уступки, миллиардеры могут быть довольны, но обычным избирателям такие «качели» вряд ли понравятся, считает профессор политологии Университета штата Теннесси в США Андрей Коробков: «Естественно, это вызывает панику у вкладчиков, партнеров на мировой арене. Эта нестабильность очень серьезно бьет по пенсионным фондам, что особенно важно, вызывая определенное недовольство у значительной части самого республиканского электората. В этом реально состоит проблема.

А в том, что демократы собираются начать расследование в отношении Трампа, нет ничего нового. При этом на ближайшие полтора года он находится в безопасности, поскольку республиканцы контролируют все комитеты Конгресса».

Однако осенью 2026-го ситуация наверняка изменится. История показывает, что как минимум Палату представителей партия текущего президента обычно теряет. Во время первого срока Трампа это привело к объявлению импичмента.

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Даниил Бабкин