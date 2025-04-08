Бюджет посчитается с нефтью

Российская нефть торгуется на 30% дешевле заложенных в бюджет значений. Рублевая цена марки Urals, которую рассчитывают для сбора налогов, опустилась ниже 4,7 тыс. руб. за баррель, подсчитал Reuters. Это заметно ниже, чем ожидали российские власти при составлении бюджета на 2025 год. В Кремле ситуацию с нефтяными котировками назвали «напряженной». Подробности — у Даниила Бабкина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Цены на нефть уже на четырехлетнем минимуме и могут упасть еще сильнее. Собеседники “Ъ FM” не исключают, что эталонную марку Brent будут продавать по $50 в ближайшие недели. Изменить ситуацию могли бы новости, например, о начале военной операции США против Ирана. Но глава Белого дома Дональд Трамп уже заявил, что Вашингтон ведет прямые переговоры с Тегераном. Поэтому если эскалации не будет, то рынок сам найдет новый баланс, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков. Он надеется, что свои планы может пересмотреть ОПЕК+: «У многих проектов в Соединенных Штатах высокая себестоимость, и часть из них оказывается нерентабельной уже сейчас.

Поэтому если мы увидим еще несколько недель периода низких цен, WTI ниже $60, то произойдет довольно стремительное сокращение добычи в Америке. Тогда уже естественным образом будет рынок балансироваться.

Но и регулирование ОПЕК+ должно отреагировать на новую стоимость сырья. Чем ниже будет цена, тем больше вероятность, что организация все-таки пересмотрит свои планы по увеличению добычи, тем более в мае, тем более на 411 тыс. баррелей в сутки».

Впрочем, решения ОПЕК+ становятся все более неприятными для Кремля. Участники сделки объявили об увеличении добычи сразу после того, как Дональд Трамп сообщил о пошлинах против почти всего мира. Хотя рынок и без этого испугался рецессии, и энергоносители начали дешеветь. Сделка становится все более хрупкой, и эксперт по энергетике Кирилл Родионов не исключает ее распада до конца года. По его словам, для этого есть несколько причин: «Торможение спроса на нефть в Китае, рост ее добычи в Южной Америке. Бразилия и Гайана наращивают объемы с помощью морских проектов. Они достаточно устойчивы к резкому падению цен. В странах Ближнего Востока большой потенциал, чтобы компенсировать риски сокращения добычи за счет резкого увеличения предложения.

Если мы берем именно вторую половину 2020-х, то цены Brent стабилизируются вблизи отметки $60 за баррель. Для России это означает исчерпание той модели экономического роста, которую мы видели, начиная с 2022-го».

При таком раскладе с серьезными проблемами сталкивается российский бюджет. По-прежнему около 30% доходов ему приносят поступления от нефти и газа. И уже заметно отклонились от прогноза и цены на сырье (бюджет верстался при Brent по $70), и курс рубля. Сейчас российская валюта на 10% крепче, чем ожидалось. В этом случае решения финансовых властей могут быть самыми разнообразными, считает экономист Евгений Надоршин. «Если ситуация улучшаться не будет и станет развиваться в негативном ключе, то велика вероятность, что летом мы опять услышим разговоры об очередном сокращении расходов. Что касается всех остальных мер, то при плохих раскладах не удивлюсь, если мы увидим, к сожалению, очередные налоговые инициативы или что-нибудь похожее. Например, скидку при оплате штрафа уменьшили по итогам прошлого года до 25%. Раньше такие сборы шли только в регионы, а теперь, оказывается, наполняют федеральный бюджет».

Но что может стоять за формулировкой «сокращение расходов»? Сложно представить, что пострадает самая крупная статья трат бюджета «Национальная оборона». Собеседники “Ъ FM” вспоминают опыт двухлетней давности, когда российская нефть заметно подешевела, а власти объявили о сокращении выплат нефтяникам для сдерживания цен на внутреннем рынке.

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Даниил Бабкин