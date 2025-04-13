В США заявили о начале «мягкого диалога» с Китаем насчет торговли

США начали вести с Китаем «мягкий диалог» через посредников насчет торговых отношений. Об этом заявил министр торговли США Говард Лютник. Он выразил уверенность, что американский президент Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин найдут способ урегулировать разногласия между странами в области торговли.

«Это разрешится позитивным, продуманным и эффективным для США образом»,— сказал господин Лютник в эфире ABC News. Он отметил, что мяч в вопросе торговли с Китаем сейчас на стороне Дональда Трампа.

Министр добавил, что США приостановили пошлины на электронику и полупроводники из иностранных государств, так как в течение двух месяцев планируется введение отдельных пошлины на них.

Дональд Трамп пообещал предоставить обновленную информацию насчет пошлин в отношении полупроводников завтра, 14 апреля.

10 апреля США увеличили пошлины на все китайские товары с 125% до 145%. При этом американская администрация уверяет, что Вашингтон открыт для сделки с Пекином. 11 апреля Китай повысил пошлины на товары США с 84% до 125%.

Об освобождении импорта электроники от пошлин — в материале «Ъ FM» «Пошли на исключение».

Елизавета Шмакова