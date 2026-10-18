Финалистка Roland Garros Хвалиньская выиграла первый титул в карьере

Теннисистки провели на корте 2 часа 46 минут. Хвалиньская взяла верх со счетом 2:6, 6:4, 6:2. Для 25-летней польки это первый титул на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере. Ранее она стала автором одной из главных сенсаций сезона, выйдя в финал дебютного Roland Garros (там она уступила россиянке Мирре Андреевой). Хвалиньская начинала французский мейджор с квалификации; тогда она располагалась на 114-й позиции мирового рейтинга.