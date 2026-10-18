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СпортТеннис

Финалистка Roland Garros Хвалиньская выиграла первый титул в карьере

22-я ракетка мира полька Майя Хвалиньская стала победительницей турнира категории 1000 в Ухане. В финале она обыграла британку Сонай Картал, занимающую 170-е место в мировой классификации.
Теннисистки провели на корте 2 часа 46 минут. Хвалиньская взяла верх со счетом 2:6, 6:4, 6:2. Для 25-летней польки это первый титул на уровне Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере. Ранее она стала автором одной из главных сенсаций сезона, выйдя в финал дебютного Roland Garros (там она уступила россиянке Мирре Андреевой). Хвалиньская начинала французский мейджор с квалификации; тогда она располагалась на 114-й позиции мирового рейтинга.
После победы на престижном турнире в Ухане Майя Хвалиньская взлетит до наивысшей в карьере 11-й строчки классификации WTA. Ее воскресная оппонентка, 24-летняя Сонай Картал, в обновленной версии рейтинга вернется в топ-50.
Призовой фонд турнира в Ухане составил свыше $4 млн. В прошлом году победительницей стала американка Коко Гауфф, которая в только что завершившемся розыгрыше участия не принимала.

Авторы

  • Арнольд Кабанов
    корреспондент