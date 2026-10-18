Apple заявила о высоком спросе на раскладные iPhone Duo

Прием предзаказов на модель Duo начался в США 16 октября в 8:00 по нью-йоркскому времени на сайте apple.com и в приложении Apple Store. Через несколько минут ожидаемая дата доставки устройства сместилась на период после 23 октября — официальной даты начала продаж — и перенеслась на следующий год. К полудню 16 октября стало ясно, что новые заказы на смартфон будут выполнены не раньше конца января 2027 года.