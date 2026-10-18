Apple заявила о высоком спросе на раскладные iPhone Duo
Корпорация Apple зафиксировала высокий спрос на свой новый складной iPhone. Сразу после открытия предзаказов устройства были моментально раскуплены.
«Apple открыла предзаказы на iPhone Duo, и, на наш взгляд, первые результаты выглядят весьма впечатляюще — спрос на первый складной смартфон с самого начала значительно превысил предложение»,— цитирует CBS News аналитика Дэна Айвза, партнера финансовой компании Yorkville Ives.
Прием предзаказов на модель Duo начался в США 16 октября в 8:00 по нью-йоркскому времени на сайте apple.com и в приложении Apple Store. Через несколько минут ожидаемая дата доставки устройства сместилась на период после 23 октября — официальной даты начала продаж — и перенеслась на следующий год. К полудню 16 октября стало ясно, что новые заказы на смартфон будут выполнены не раньше конца января 2027 года.
«Прошло всего три минуты, а в магазинах по всему Нью-Йорку и штату Коннектикут устройство уже полностью распродано»,— написал в соцсети X Макс Вайнбах, аналитик исследовательской фирмы Creativestrat.
Цены за устройство с 256 ГБ памяти начинаются от $1999. По прогнозам господина Айвза, спрос на Duo останется высоким и в 2027 году, поскольку многие пользователи iPhone планируют обновить свои устройства. Он прогнозирует, что Apple продаст около 10 млн Duo в ближайшие несколько кварталов и до 25 млн штук за весь 2027 год.