«Великолепная мобилизация», «запредельное насилие»: политические реакции

Призыв к демонстрации в субботу, 17 октября 2026 года, был широко поддержан по всей Франции. Массовые беспорядки омрачили окончание демонстрации, тут и там произошли вспышки насилия, погромы. Лозунги демонстрантов были убедительными, но их отчасти затмили ожесточенные столкновения и акты вандализма между участниками беспорядков и полицией.

Стефан Ле Фоль, мэр Ле-Мана: «Я осуждаю акты насилия. Я выражаю полную поддержку правоохранительным органам, национальной и муниципальной полиции, а также жандармерии в Ле-Мане и по всей Франции. В нашей стране существуют глубоко укоренившиеся проблемы, которые заслуживают того, чтобы ими заняться, но ничто не может оправдать это запредельное насилие».

Анжелин Фюре, депутат Европарламента, член партии «Национальное объединение» (RN): «Уже во второй раз за две недели наш офис в Ле-Мане, прибежище местных жителей, подвергся нападению со стороны крайне левых. Разбитые окна, анархистские граффити, а сегодня — поджог. Это истинное лицо этих вандалов, которые утверждают, что защищают демократию. Ваша трусливая тактика никогда не заставит нас отступить. Это не заставит нас замолчать... Борьба продолжается!»