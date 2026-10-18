В Юго-Восточной Азии зафиксировали рекордные объемы изъятого метамфетамина
В Восточной и Юго-Восточной Азии резко возросли объемы изъятого метамфетамина, сообщает японское агентство Nikkei. Этому способствует приток дешевых наркотиков, производимых в Мьянме. Страна стала центром производства метамфетамина и лидером его поставок.
Производство метамфетамина сосредоточено в штате Шан, откуда дешевый синтетический наркотик распространяется по региону. Ранее власти страны сообщали об изъятии за последние пять лет наркотиков на сумму $2,8 млрд.
Агентство сообщает, что поток наркотиков все больше затрагивает соседние страны. В Таиланде в октябре 2026 года морская полиция перехватила в Сиамском заливе 1178 кг кристаллического метамфетамина стоимостью более 300 млн батов ($8,9 млн), груз направлялся на Филиппины. В Лаосе из частного самолета, прибывшего из Малайзии, изъято 521 кг метамфетамина. В индийском штате Манипур объем изъятых наркотиков вырос с 284 кг в 2024 году до 2556 кг в 2025 году.
Эксперты отмечают, что низкие цены и диверсификация маршрутов, проходящих по морю, воздуху и железной дороге, усложняют борьбу с распространением наркотика. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в 2025 году общий объем изъятого метамфетамина в Юго-Восточной Азии достиг 349 тонн. Это на 48% больше, чем годом ранее.