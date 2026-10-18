В Юго-Восточной Азии зафиксировали рекордные объемы изъятого метамфетамина

Эксперты отмечают, что низкие цены и диверсификация маршрутов, проходящих по морю, воздуху и железной дороге, усложняют борьбу с распространением наркотика. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности (UNODC), в 2025 году общий объем изъятого метамфетамина в Юго-Восточной Азии достиг 349 тонн. Это на 48% больше, чем годом ранее.