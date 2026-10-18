В Индии 15 человек погибли при наезде грузовика на толпу паломников у храма
Грузовик потерял управление и въехал в толпу паломников возле храма Шитла Мата в городе Гвалиор в центральной части Индии. Погибли 15 человек, сообщает NDTV. В полиции заявили о 29 раненых. The New Indian Express со ссылкой на источник в правоохранительных органах пишет о 40 пострадавших.
Инцидент произошел 18 октября около 1:30 по местному времени (23:00 мск 17 октября). По предварительным данным, водитель грузовика с рисом потерял управление на крутом склоне, где правилами дорожного движения ограничено движение тяжелых транспортных средств.
Грузовик прорвал полицейские заграждения, сбил верующих и врезался в стену и ворота храма. Среди пострадавших как минимум пять человек находятся в критическом состоянии с переломами. У остальных незначительные травмы, уточнили в полиции.
«На этой дороге находились блокпост и полицейский контрольно-пропускной пункт, поэтому как транспортному средству удалось туда попасть,— установит расследование»,— отметила глава администрации округа Гвалиор Ручика Чаухан. Очевидец сказал NDTV, что грузовик был перегружен.