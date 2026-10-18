Индия подогревает экспорт
Поставки металлургического угля из России могут достичь 52 млн тонн к 2030 году
Российские экспортеры могут увеличивать поставки металлургического угля быстрее конкурентов из Австралии и Канады. Отгрузки до 2030 года поддержат рост спроса в Индии и Юго-Восточной Азии, а также облегчение логистики на восточном направлении. Сдерживают потенциал экспорта ограничения в южных портах.
Экспорт металлургического угля из России до 2030 года может расти со среднегодовым темпом (CAGR) 0,8% и достичь 52 млн тонн, говорится в обзоре NEFT Research. По оценкам аналитиков, темпы прироста могут оказаться выше, чем у Австралии (0,4%) и Канады (0,7%), но ниже, чем у Монголии (1%) и США (0,9%). В 2025 году, по данным экспертов, РФ экспортировала 50 млн тонн металлургического угля.
Как отмечается в обзоре NEFT Research, российские экспортеры коксующегося угля могут закрепить позиции ключевых бенефициаров ожидаемого роста спроса в Индии и Юго-Восточной Азии, прежде всего во Вьетнаме.
Так, ввод «Эльгой» частной Тихоокеанской железной дороги частично разгрузил мощности Восточного полигона для других компаний, что позволит стабильно и с меньшими издержками наращивать отгрузки в Индию и Юго-Восточную Азию, указывают аналитики.
Параллельно, добавляют они, в Китае прогнозируется снижение спроса на коксующийся уголь в условиях замедления экономики и строительного сектора, что будет оказывать давление на котировки. По мнению экспертов, основными вызовами для российских экспортеров в ближайшие годы останутся ценовая конкуренция с Монголией на рынке КНР и управление дисконтами. Опрошенные угледобывающие компании комментарий не предоставили.
Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Байков также видит существенный потенциал для российского экспорта в Индии, где потребность в коксующемся угле на горизонте пяти лет может вырасти более чем на треть. Россия обогнала на этом рынке Индонезию и США, закрепившись на втором месте среди поставщиков после Австралии. В отдельные месяцы 2026 года поставки из РФ в Индию росли кратно, и по итогам всего года экспорт в страну коксующегося угля может существенно превысить прошлогодние 8 млн тонн, отмечает господин Байков.
По прогнозам NEFT Research, средняя стоимость премиального коксующегося угля марки Ж в портах Дальнего Востока в 2026–2029 годах вслед за мировыми котировками снизится на $6, до $155 за тонну (FOB). Пылеугольное топливо (PCI) из России на китайском рынке с учетом фрахта (CFR) подорожает на $2, до $162 за тонну. Дисконт к австралийскому углю в среднесрочной перспективе зафиксируется на уровне 30–35%, но российский PCI будет торговаться с премией благодаря высокому качеству, ожидают аналитики.
В Центре ценовых индексов (ЦЦИ) отмечают, что быстрого разрешения ситуации с сектором недвижимости в КНР в следующем году, видимо, не предвидится, и, поскольку на Китай приходится более 50% мирового производства стали, спрос на металлургическое сырье останется под давлением. Другие рынки, включая Индию, пока не могут компенсировать это снижение, и текущие высокие котировки металлургического угля должны пройти проверку временем, добавляют в ЦЦИ.
Ведущий аналитик «Т-Инвестиций» Ахмед Алиев указывает, что цены на коксующийся уголь нельзя назвать экстремально высокими — они находятся ниже фундаментально справедливых уровней на 5–10% с учетом высокой инфляции издержек за последние пять лет.
Как подчеркивает господин Алиев, мировая угольная отрасль сильно недофинансировалась по экологическим соображениям, что привело к сокращению добычи при стабильном спросе. Дмитрий Байков считает, что структурный дефицит качественного сырья в Азии создает потенциал дальнейшего роста цен на премиальные марки металлургического угля на 20–30% до 2029 года. Риски коррекции эксперт видит зимой 2026 — весной 2027 года, когда восстановится предложение из Австралии, но провала цен он не ожидает. Потенциал российского экспорта, подчеркивает аналитик, сегодня упирается не в цену или наличие угля, а в пропускную способность южных портов.