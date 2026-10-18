Индия подогревает экспорт

Директор группы корпоративных рейтингов агентства НКР Дмитрий Байков также видит существенный потенциал для российского экспорта в Индии, где потребность в коксующемся угле на горизонте пяти лет может вырасти более чем на треть. Россия обогнала на этом рынке Индонезию и США, закрепившись на втором месте среди поставщиков после Австралии. В отдельные месяцы 2026 года поставки из РФ в Индию росли кратно, и по итогам всего года экспорт в страну коксующегося угля может существенно превысить прошлогодние 8 млн тонн, отмечает господин Байков.