Пошли на исключение

США отменили торговые пошлины на процессоры, компьютеры и смартфоны. Американская таможенная служба уточнила инструкции в отношении китайского импорта. Кроме того, поставщикам электроники пообещали вернуть издержки торговой войны. Освобождение от повышенных тарифов отсчитывается с 5 апреля. Ранее сборы с китайского импорта подняли до 145%. Пекин в ответ повысил пошлины на все товары США до 125%. Впрочем, он официально заявил, что станет игнорировать дальнейшие действия американской стороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ng Han Guan / AP Фото: Ng Han Guan / AP

В Китае производится 80% планшетов iPad и более половины компьютеров Mac. В то же время перенос мощностей Apple на территорию США мог поднять цены на iPhone с $1 тыс. до $3,5 тыс., такие данные приводили в компании Wedbush Securities. Вывод из-под американских пошлин электроники можно расценивать как сигнал, что переговоры между КНР и США идут и список исключений еще пополнится, считает экономист, автор Telegram-канала «Китайская угроза» Никита Митрофанов: «США импортируют из Китая в основном электронику. В Америке понимают, что в таком случае можно избежать недовольства среди граждан, поскольку эти пошлины в любом случае будет платить конечный потребитель. Но Вашингтон не хочет, чтобы производство продукции переезжало в США. Уже много лет там ходят шутки про то, что американцы хотят носить кроссовки Nike, а не шить их. Зачем им производство Apple внутри страны? Чтобы один iPhone стоил $9 тыс.? Итоговый список исключений, мне кажется, будет широким, сейчас это какие-то первые шаги в рамках переговоров. Даже несчастные бейсболки Make America Great Again тоже шьются в Китае. Возможно, в какой-то момент и они тоже выйдут за рамки этих пошлин.

Я надеюсь, что в администрации президента Дональда Трампа достаточно быстро осознали, что джинн, которого они выпустили из бутылки, неуправляем.

Сейчас уже Япония, которая в последние несколько лет является самым крупным иностранным держателем американского госдолга, начала его продавать. И его номинальная стоимость начала падать. В итоге могут возникнуть различные последствия, в частности, вырасти ставки по ипотеке и другим кредитам. Плюс в течение 90 дней должно произойти рефинансирование примерно $6 трлн американского долга. Если сейчас начнутся какие-то игры с госдолгом, когда полная доходность 10- и 30-летних бумаг за неделю выросла с 3,9% до 4,4%, это будет достаточно больно. Ходили теории о том, что Трамп вообще хочет вызвать управляемую рецессию, чтобы сбить стоимость государственного долга, но на текущий момент получается обратная ситуация. Так что мне кажется, есть связь с тем, что эти пошлины в итоге поставили на паузу в 90 дней».

Источник телеканала CNN рассказал, что администрация Трампа перед введением пошлин в 145% заранее предупредила Пекин. В Белом доме надеялись, что Си Цзиньпин позвонит Трампу наутро по китайскому времени. Впрочем, в итоге в Вашингтоне увидели выступление лидера КНР, в котором тот заявил: «Более 70 лет наше развитие основывалось на самостоятельности, а не подачках». В свою очередь, Евросоюз на фоне тарифного хаоса готовит самые разные сценарии торговой политики, отметил политолог из Берлина Алекс Юсупов: «Мы видим, что эти три месяца используются как пространство для переговоров. Европейская позиция — договориться о нулевой ставке на промышленные товары и автомобили. Точка зрения Вашингтона пока непонятна, и тут главный камень преткновения — даже не конкретная политическая позиция Трампа, а непонимание со стороны мира и европейцев, в чем, собственно, стратегия. Кроме того, Брюссель пока не использовал санкции, которые могли бы ударить именно по республиканским штатам. Этого не было сделано в том числе по просьбе Франции.

При этом, в частности, немецкий автопром находится в плохой ситуации, и не со вчерашнего дня. Просто эффект шкалы китайской продукции таков, что она способна рынок сбыта ЕС заполнить доступными электрокарами, а европейская пока не может. Тот же Volkswagen — это во многом европейская компания, а не только немецкая, потому что ей принадлежат бренды от Skoda до SEAT. Ему тяжело, ему плохо. Брюссель это понимает и будет защищать корпорацию. Будущее правительство Германии уже предусматривает как минимум три инструмента, которые помогут немецкой экономике. Государственный бюджет станут субсидировать в значительной мере цены на электроэнергию для промышленных потребителей. Кроме этого, предполагается отмена практически всей согласовательной бюрократической процедуры, которую компании должны проходить перед тем, как экспортировать свои товары. Третье — это налоговое облегчение и через два года понижение корпоративного налога.

На данный момент Китай выглядит парадоксальным образом державой, заинтересованной в статус-кво в мире, в котором и политические, и экономические отношения решаются в рамках международных институтов, в частности, ВТО, ООН и каких-то других платформ. Есть несиловой режим разрешения конфликтов. Вот в этой плоскости Европа и Китай в данный исторический момент, может быть, и короткий, играют в одной команде».

Как пишет Bild, из-за последствий введения пошлин Трамп разочаровался в своих советниках. По данным немецкой газеты, в то же время ближе к американскому президенту стал глава Минфина Скотт Бессент. Его считают «голосом разума», и он назначен главным переговорщиком с 75 государствами, для которых тарифы на 90 дней оставили на уровне 10%. О понижении министра торговли Говарда Латника и консультанта Питера Наварро в иерархии Белого дома ранее сообщало издание Politico. Последний в интервью телеканалу Fox подтверждал, что Скотт Бессент возьмет на себя Японию и Южную Корею, где, по его словам, «куча валютных проблем». Обе страны — среди крупнейших иностранных держателей облигаций госдолга США.

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Александра Абанькова