Китай повысил пошлины на товары США с 84% до 125%

Министерство финансов Китая сообщило о повышении пошлин на американские товары с 84% до 125%. Новые тарифы начнут действовать с 12 апреля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: China Daily / Reuters Фото: China Daily / Reuters

В ведомстве подчеркнули, что Вашингтон серьезно нарушает правила международной торговли и наносит ущерб китайским экономическим интересам. В Пекине также назвали действия Белого дома политикой запугивания.

Ранее представитель МИД Китая Линь Цзянь сказал, что Пекин не боится торговой войны с Соединенными Штатами. Он добавил, что, если Вашингтон решит продолжить экономическое противостояние, Китай готов бороться до конца.

Вчера, 10 апреля, США увеличили пошлины на все китайские товары до 145%. До этого они составляли 125%. При этом американская администрация взяла паузу в вопросе увеличения индивидуальных тарифов в отношении 75 стран.

Подробнее о торговой войне — в материале «Ъ» «Китай перешел в неотступление».