Белый дом: Трамп открыт для сделки с Китаем

Президент США Дональд Трамп готов пойти на торговую сделку с Китаем, сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Так она прокомментировала резкое повышение пошлин на ввоз китайских товаров и ответные меры Пекина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Mohatt / Reuters Кэролайн Левитт

Фото: Kevin Mohatt / Reuters

«Президент очень ясно дал понять, что он открыт для сделки с Китаем. Он настроен оптимистично,— сказала госпожа Левитт на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. Если Китай продолжит вводить зеркальные тарифы в отношении США, это будет «нехорошо» для него, подчеркнула пресс-секретарь.

При этом пошлины Вашингтона в отношении Пекина остаются прежними — на уровне 145%, уточнила Кэролайн Левитт. Она заверила, что американский президент будет «бить в ответ сильнее», если другие страны пойдут на симметричные меры.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Игра на повышение».