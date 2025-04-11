Белый дом: Трамп открыт для сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп готов пойти на торговую сделку с Китаем, сообщила официальный представитель Белого дома Кэролайн Левитт. Так она прокомментировала резкое повышение пошлин на ввоз китайских товаров и ответные меры Пекина.
Кэролайн Левитт
Фото: Kevin Mohatt / Reuters
«Президент очень ясно дал понять, что он открыт для сделки с Китаем. Он настроен оптимистично,— сказала госпожа Левитт на брифинге. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома. Если Китай продолжит вводить зеркальные тарифы в отношении США, это будет «нехорошо» для него, подчеркнула пресс-секретарь.
При этом пошлины Вашингтона в отношении Пекина остаются прежними — на уровне 145%, уточнила Кэролайн Левитт. Она заверила, что американский президент будет «бить в ответ сильнее», если другие страны пойдут на симметричные меры.
О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Игра на повышение».