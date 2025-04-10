Белый дом: тарифы на китайские товары составляют 145%

Пошлины США на китайский импорт в настоящее время составляют 145%, сообщил представитель Белого дома телеканалу CNBC. Собеседник объяснил, что последний указ президента США Дональда Трампа повышал пошлины для Пекина с 84% до 125%. Но еще ранее президент ввел 20-процентную пошлину из-за фентанила.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Carlos Barria / Reuters Фото: Carlos Barria / Reuters

Господин Трамп объявил о поднятии пошлин вчера, 9 апреля. Вместе с тем он объявил паузу в торговом противостоянии с 75 странами, которые обратились к Белому дому с просьбой о переговорах и не предприняли никаких ответных действий против Соединенных Штатов. Пауза на введение дополнительных пошлин, превышающих 10%, будет длиться 90 дней.

Подробности — в материале «Ъ» «Китай перешел в неотступление».