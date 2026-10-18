Глава Минэнерго: США не смягчали ни одной санкции в отношении российской нефти
США не ослабляли ни одной санкции в отношении российской нефти, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт. Он подчеркнул, что послабления распространяются только на поставки российского дизельного топлива.
«Если Россия может дополнительно поставить дизельное топливо на рынок и экспортировать его, это будет выгодно американским потребителям»,— сказал Крис Райт в эфире CNN. Он добавил, что дизельная сделка — это «не смягчение позиции по отношению к России, а стимул к прекращению войны».