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Выпуск газеты №193/П

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Выпуск газеты №193/П«Ъ» Газета
ИндустрииНефть и газ

Глава Минэнерго: США не смягчали ни одной санкции в отношении российской нефти

США не ослабляли ни одной санкции в отношении российской нефти, заявил глава американского Минэнерго Крис Райт. Он подчеркнул, что послабления распространяются только на поставки российского дизельного топлива.
«Если Россия может дополнительно поставить дизельное топливо на рынок и экспортировать его, это будет выгодно американским потребителям»,— сказал Крис Райт в эфире CNN. Он добавил, что дизельная сделка — это «не смягчение позиции по отношению к России, а стимул к прекращению войны».
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки. Минфин США выдал для этого необходимую лицензию. Первый танкер с российским дизтопливом уже был отгружен на мировой рынок.
Подробнее — в материале «Ъ» «Дружба в обмен на дизель».
США. Внешняя политика
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