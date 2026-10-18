Макрон обратится к нации на фоне массовых беспорядков во Франции
Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к гражданам 18 октября в 21:00 мск на фоне протестов и беспорядков в нескольких городах страны. Об этом сообщило France Info со ссылкой на Елисейский дворец. До выступления, в 18:30 мск, глава государства проведет встречу с премьер-министром Себастьеном Лекорню и профильными министрами.
Массовые демонстрации против роста стоимости жизни и снижения покупательной способности прошли по всей Франции 17 октября. Организаторы, среди которых профсоюз CGT и студенческие объединения, оценили число участников примерно в 800 тыс. человек. В ряде городов акции переросли в столкновения с полицией, поджоги и погромы.
В Лиможе серьезно пострадало от огня здание мэрии XIX века, в Лионе был подожжен туристический офис. В Марселе, Лилле и Бордо протестующие заняли здания мэрий и разграбили дом префекта.
Господин Макрон заявил в соцсети X о необходимости привлечь к ответственности участников нападений и разрушений. По данным полиции Парижа, во время беспорядков задержали 855 человек, несколько сотрудников правоохранительных органов получили травмы.