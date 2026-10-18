Макрон обратится к нации на фоне массовых беспорядков во Франции

Президент Франции Эммануэль Макрон выступит с обращением к гражданам 18 октября в 21:00 мск на фоне протестов и беспорядков в нескольких городах страны. Об этом сообщило France Info со ссылкой на Елисейский дворец. До выступления, в 18:30 мск, глава государства проведет встречу с премьер-министром Себастьеном Лекорню и профильными министрами.