Трамп обновит тарифную политику в отношении полупроводников 14 апреля

Президент США Дональд Трамп пообещал предоставить обновленную информацию насчет пошлин в отношении полупроводников из иностранных государств завтра, 14 апреля. Его слова приводит Reuters.

Вчера, 12 апреля, Bloomberg сообщало, что США решили освободить от взаимных пошлин электронику, в том числе смартфоны, компьютеры, процессоры и жесткие диски. Американский президент анонсировал введение пошлин на полупроводники после вступления в должность в январе. Свое решение он объяснял тем, что производители процессоров «покинули США и перебрались на Тайвань», где, по его словам, сосредоточено около 98% полупроводников.

10 апреля США увеличили пошлины на все китайские товары с 125% до 145%. При этом американская администрация уверяет, что Вашингтон открыт для сделки с Пекином. 11 апреля Китай повысил пошлины на товары США с 84% до 125%.

Подробнее — в материале «Ъ FM» «Пошли на исключение».