«Металлург» победил «Автомобилиста» в КХЛ в первом матче после ухода Разина
Магнитогорский «Металлург» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Автомобилистом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча, состоявшаяся в воскресенье, завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.
Первую шайбу на 14-й минуте забросил Никита Коротков. Во втором периоде «Автомобилист» вышел вперед благодаря голам Максима Денежкина на 23-й минуте и Максима Тарасова на 27-й. Однако в заключительной трети матча «Металлург» переломил ход игры: отличились Нэйтан Тодд (45-я минута), Андрей Козлов (52) и Никита Михайлис (59).
Магнитогорский клуб довел серию побед под руководством исполняющего обязанности главного тренера Владимира Воробьева до пяти матчей. В день встречи руководство «Металлурга» также объявило о расторжении контракта с Андреем Разиным, ранее отстраненным от работы.
После победы у «Металлурга» стало 29 очков, команда лидирует в Восточной конференции. «Автомобилист», набравший 14 очков и проигравший четыре из последних пяти матчей, занимает девятое место. 20 октября екатеринбуржцы сыграют на выезде с петербургским СКА, а 21 октября магнитогорцы примут уфимский «Салават Юлаев».