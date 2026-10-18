«Металлург» победил «Автомобилиста» в КХЛ в первом матче после ухода Разина

После победы у «Металлурга» стало 29 очков, команда лидирует в Восточной конференции. «Автомобилист», набравший 14 очков и проигравший четыре из последних пяти матчей, занимает девятое место. 20 октября екатеринбуржцы сыграют на выезде с петербургским СКА, а 21 октября магнитогорцы примут уфимский «Салават Юлаев».