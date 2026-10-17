Лавров прибыл в Бахрейн
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в столицу Бахрейна Манаму для участия в девятом стратегическом диалоге России со странами Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ). Об этом сообщила пресс-служба МИД России.
В ССАГПЗ входят Бахрейн, Катар, Кувейт, ОАЭ, Оман и Саудовская Аравия. Предыдущая встреча в этом формате на уровне глав внешнеполитических ведомств прошла в Сочи в сентябре 2025 года.
Цель ближневосточного турне Сергея Лаврова — содействовать деэскалации ситуации в Персидском заливе. Бахрейн стал первой страной в программе министра. Турне завершится визитом в Тегеран, где у господина Лаврова запланированы переговоры с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи.