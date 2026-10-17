NYT: США призвали Европу увеличить закупки российского газа

Американская сторона настаивает на том, что Украине следует рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым российский природный газ ранее транспортировался в Европу. В администрации США считают экспорт российского газа на мировой рынок способом урегулирования конфликта. Однако европейские чиновники, участвующие в переговорах, скептически отнеслись к этой идее, пишет NYT.