NYT: США призвали Европу увеличить закупки российского газа
США призвали европейские страны возобновить закупки российского газа в больших объемах. Спецпосланники президента США Стив Уиткофф и Джаред Кушнер поднимали этот вопрос на встречах с представителями Украины и Евросоюза, в том числе с украинским президентом Владимиром Зеленским в прошлом месяце. Об этом сообщает The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.
Американская сторона настаивает на том, что Украине следует рассмотреть возможность возобновления работы трубопроводов, по которым российский природный газ ранее транспортировался в Европу. В администрации США считают экспорт российского газа на мировой рынок способом урегулирования конфликта. Однако европейские чиновники, участвующие в переговорах, скептически отнеслись к этой идее, пишет NYT.
Ранее президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились о российских поставках дизельного топлива на мировой и американский рынки. Первый танкер с российским дизтопливом уже был отгружен. По словам вице-премьера Александра Новака, Россия видит заинтересованность европейских потребителей в российских энергоресурсах.