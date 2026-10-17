За сутки рядом с Москвой сбили почти 200 беспилотников
Мэр Москвы Сергей Собянин поздно вечером отчитался об уничтожении еще 14 беспилотников, которые летели на столицу. Всего, по данным главы города, рядом с Москвой за сутки сбили 195 БПЛА.
О пострадавших или разрушениях власти сегодня не сообщали. В каких районах сбивают БПЛА, неизвестно.
В 22:56 мск Росавиация сообщила о введении ограничений для аэропортов Внуково и Домодедово. Они не принимают и не отправляют самолеты. В прошлую ночь все четыре столичных аэропорта останавливали работу — были задержаны более 100 рейсов.