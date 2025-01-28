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Коммерсантъ FM
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Трамп: США введут пошлины на импорт полупроводников

Президент США Дональд Трамп заявил, что страна введет пошлины на импорт полупроводников и фармацевтической продукции. По его словам, также США могут установить тарифы на сталь и некоторые другие товары. Об этом американский президент сообщил, выступая перед фракцией правящей Республиканской партии Палаты представителей Конгресса.

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Президент США Дональд Трамп

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

«В ближайшем будущем мы введем пошлины на сделанные за рубежом компьютерные чипы, полупроводники и фармацевтическую (продукцию.— "Ъ"), с тем чтобы вернуть производство этих важнейших товаров в Соединенные Штаты Америки»,— сказал Дональд Трамп (цитата по ТАСС).

Он подчеркнул, что производители «покинули США и перебрались на Тайвань», где, по его словам, сосредоточено около 98% полупроводников. «Мы хотим, чтобы они вернулись»,— добавил президент США. Он отметил, что новая администрация также займется введением пошлин на сталь и некоторые другие виды промышленности.

Во время предвыборной кампании господин Трамп обещал обложить весь импорт в США пошлиной в 10%. Как сообщало агентство Bloomberg, рассматривается постепенное увеличение тарифов на 2–5% в месяц. Для Китая тариф может составить 60%.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дональд Трамп вызвал опасения».

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