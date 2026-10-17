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Выпуск газеты №193«Ъ» Газета
Происшествия

Человек пострадал при ударе БПЛА по селу в Белгородской области

Несколько районов Белгородской области были атакованы украинскими беспилотниками. Пострадал человек, были повреждены жилые дома и одно предприятие. В нескольких местах произошли пожары, сообщили в региональном оперштабе.
Мужчина пострадал при ударе БПЛА по селу Дунайка Грайворонского округа. Осколки попали ему в ноги. Бойцы самообороны доставили его в грайвороновскую центральную больницу.
В Краснояружском округе были повреждены два частных дома, один из которых сгорел. Также беспилотник нанес удар по предприятию — по какому именно, не уточняется.
В Шебекино дроны атаковали объект инфраструктуры и грузовик, что привело к возгораниям. В округе под удары попали несколько частных домов. В селе Зозули Борисовского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.
Атаки беспилотников
Белгородская область
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