Человек пострадал при ударе БПЛА по селу в Белгородской области
Несколько районов Белгородской области были атакованы украинскими беспилотниками. Пострадал человек, были повреждены жилые дома и одно предприятие. В нескольких местах произошли пожары, сообщили в региональном оперштабе.
Мужчина пострадал при ударе БПЛА по селу Дунайка Грайворонского округа. Осколки попали ему в ноги. Бойцы самообороны доставили его в грайвороновскую центральную больницу.
В Краснояружском округе были повреждены два частных дома, один из которых сгорел. Также беспилотник нанес удар по предприятию — по какому именно, не уточняется.
В Шебекино дроны атаковали объект инфраструктуры и грузовик, что привело к возгораниям. В округе под удары попали несколько частных домов. В селе Зозули Борисовского округа FPV-дрон атаковал легковой автомобиль.