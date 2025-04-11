Море неясности

11 апреля президент России Владимир Путин в Петербурге провел совещание по развитию ВМФ и встретился со специальным посланником президента США Стивеном Уиткоффом. Специальный корреспондент “Ъ” Андрей Колесников старался уследить за всеми.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин торопился. Возможно, и не на эту встречу, а на следующую

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Владимир Путин торопился. Возможно, и не на эту встречу, а на следующую

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Совещание по стратегии развития Военно-морского флота происходило в здании Главного адмиралтейства в Петербурге. Там было интересно побывать. Туристов тут не бывает, а ведь они хотели бы. Наполовину здание недоремонтировано, наполовину просто впечатляет, и все тут.

Журналистам определили для ожидания часть музея главного штаба Адмиралтейства. Тут много макетов подводных и надводных лодок, а также баллистических ракет, фотографий людей, картин с изображением моря.

Судовые колокола, керосиновые фонари ходового отличительного огня, офицерские кортики… Украшением экспозиции, без сомнения, является картина «Свежий ветер», достоверно изображающая берег Азовского моря. Указано: «Картина взята личным составом 136 ОШСБр 58 ОА на базе "Азов" во время боев за Бердянск в 2022 году».

То есть трофейная. Взята.

Совещание по развитию ВМФ было на самом деле, казалось, посвящено ожиданию встречи Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом.

За час до совещания было известно, что у входа в «Гранд Отель Европа» с ним встретился спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, с которым американский спецпредставитель и уехал в неизвестном направлении. Впрочем, кому-то оно было хорошо известно: оказалось, направились в Большую хоральную синагогу, где и провели время, пока шло совещание в Адмиралтействе.

Владимир Путин появился в здании Адмиралтейства между тем примерно через час, здесь собрались основные участники совещания: помощники президента Алексей Дюмин и Николай Патрушев, глава ВТБ Андрей Костин, министр финансов России Антон Силуанов, главнокомандующий ВМФ Александр Моисеев…

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антон Cилуанов не мог не поздороваться с Андреем Костиным

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Антон Cилуанов не мог не поздороваться с Андреем Костиным

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Моисеев по всем признакам был уже удовлетворен происходящим:

— Там (за дверями.— А. К.) об авиации поговорили, здесь — уже о кораблях…

Удовлетворенным не выглядел, такое впечатление, пока только Андрей Костин. Груз Объединенной судостроительной корпорации, которым в свое время наградили банк ВТБ, способен утянуть, кажется, на дно и сам этот банк. Но это не точно.

— Совсем недавно, знаете, в конце марта в Северодвинске спущена на воду многоцелевая подводная лодка «Пермь», затем обсудили там же многие важные вопросы развития флота…— сообщил Верховный главнокомандующий.

И это было странно: только что обсудили, и вот опять.

— Хочу отметить,— продолжил Владимир Путин,— что сейчас доля современных образцов вооружения и техники у морских стратегических ядерных сил составляет у России уже 100%…

Это Владимир Путин зачитал из текста своей речи. Казалось, и думать больше не о чем, и встречаться снова. На самом деле тут кто-то кого-то вводит в заблуждение. Из 12 подводных лодок стратегического назначения пять — проекта 667БДРМ — построены во второй половине 1980-х годов.

— «Пермь» стала первой подводной лодкой, на вооружении которой стоят гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон». Это уже напоминает… Какие-то элементы появляются даже стратегических ядерных сил,— добавил Верховный главнокомандующий.

А это Владимир Путин вообще-то произнес уже от себя, поглядев на Александра Моисеева.

Так 100% или появляются элементы? Ответить, видимо, предстояло главнокомандующему ВМФ.

— Товарищ Верховный главнокомандующий! За тысячу километров! — зычно подчеркнул господин Моисеев.

— За тысячу! — со значением повторил президент. — Да и скорость под десять махов! Это уже оружие, которое может выполнять задачи стратегического характера на самом деле!

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев очень ждал президента

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Николай Патрушев очень ждал президента

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ключевыми были, как всегда, слова «на самом деле». А не те, что были прочтены по бумажке.

— В предстоящее десятилетие на строительство новых кораблей и судов ВМФ предусмотрено 8 трлн 400 млрд руб.,— продолжил господин Путин, и лицо главы ВТБ, мне казалось, просветлело (об итогах совещания см. также стр. 3).

После совещания, которое продолжалось не очень долго (может, полтора часа, что для такой темы не так уж убедительно), я интересовался у Николая Патрушева, зачем понадобилось второе чуть не подряд заседание по развитию ВМФ, если, как сказал сам Владимир Путин, до этого уже все это обсуждали.

— Сейчас мы подготовили все документы, которые надо предоставить президенту, чтобы было все окончательно доработано, а все замечания были учтены,— уверенно ответил Николай Патрушев, испытующе поглядев на меня.

Ясности, впрочем, не было. Ее вносил, отвечая на мой вопрос, теперь уже Алексей Дюмин:

— Совещание в Мурманской области было посвящено решению локальных задач, а сегодня — до 35-го года,— пожал он плечами.

— А что же так быстро закончилось, если до 35-го года? — поинтересовался я.

— А подготовлено было хорошо,— объяснил господин Дюмин.— Вы лучше скажите: там встреча с Уиткоффом началась? Или уже закончилась?!

Это была неплохая шутка.

Нет, встреча пока что и не начиналась (и, казалось бы, стратегия развития ВМСФ и стратегия сближения России и США как-то не сходятся, и скорей бы уж она и правда закончилась).

Однако началась она еще через несколько минут, в Президентской библиотеке имени Б. Н. Ельцина, то есть в двух шагах от Адмиралтейства. Некоторые, конечно, попытались уловить в приветственном жесте господина Уиткоффа (он приложил правую руку к сердцу) нечто большее, чем сердечное приветствие, то есть знак «от сердца к солнцу», которым прославился было Илон Маск. Но не было этого; нет, не было. Просто от сердца к сердцу. Встреча двух сердец то есть.

Интересно, это на прошлой встрече в Ново-Огарево Владимир Путин сказал Стивену Уиткоффу: «Вы еще у меня в Петербурге не были! Синагогу не видели!»

Андрей Колесников