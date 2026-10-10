США выделят 4 млн баррелей нефти из резервов из-за урагана «Исайяс»

«В соответствии с условиями обмена компании вернут заимствованную нефть с дополнительными баррелями премиум-класса в 2027 году, что поможет пополнить и укрепить SPR без дополнительных затрат для налогоплательщиков»,— указано в публикации ведомства. Экстренный обмен призван поддержать работу НПЗ, минимизировать сбои в поставках топлива и обеспечить доступ граждан к энергоресурсам в условиях природной угрозы.