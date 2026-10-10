США выделят 4 млн баррелей нефти из резервов из-за урагана «Исайяс»
ExxonMobil и BP America получат 4 млн баррелей нефти из резервов США
10.10.2026, 22:36
Нефтяные компании ExxonMobil и BP America получат по 2 млн баррелей сырой нефти каждая для решения проблем с поставками энергоносителей, вызванных ураганом «Исайяс». Топливо высвободят из Стратегического нефтяного резерва (SPR), сообщила пресс-служба Минэнерго США.
«В соответствии с условиями обмена компании вернут заимствованную нефть с дополнительными баррелями премиум-класса в 2027 году, что поможет пополнить и укрепить SPR без дополнительных затрат для налогоплательщиков»,— указано в публикации ведомства. Экстренный обмен призван поддержать работу НПЗ, минимизировать сбои в поставках топлива и обеспечить доступ граждан к энергоресурсам в условиях природной угрозы.
«Исайяс» обрушился на побережье Мексиканского залива США 9 октября — его оценили как ураган 2-й категории опасности. Перед выходом урагана на сушу скорость ветра доходила до 170 км/ч. Из-за урагана в Мексиканском заливе приостановили добычу нефти. Компании, как подсчитал Bloomberg, за сутки недополучили почти четверть дневной нормы — около 1,5 млн баррелей нефти.