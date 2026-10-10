«Краснодару» не хватило удара
«Зенит» победил лидера и сам возглавил Российскую премьер-лигу
10.10.2026, 22:36
В десятом туре чемпионата России по футболу «Зенит» обыграл «Краснодар» на чужом поле — 3:2. Благодаря дублю Максима Глушенкова и голу Александра Соболева петербуржцы вообще вели 3:0, но с трудом сохранили победный результат. Теперь именно они лидируют в премьер-лиге, опередив кубанцев при равенстве очков по дополнительным показателям. На один пункт от них отстает «Спартак», который добился только ничьей в матче с «Крыльями Советов» — 1:1.
Главным событием десятого тура, безусловно, был матч в столице Кубани, где отношения выясняли основные претенденты на чемпионский титул. Хотя «Зенит» находился на непривычно низком для себя пятом месте, от лидировавшего «Краснодара» он отставал всего на три очка и одним ударом мог ликвидировать этот отрыв. Кубанцы перед паузой в чемпионате явно подсели, трижды подряд сыграв вничью и вплотную подпустив к себе группу преследования, так что длительный перерыв дал им возможность подзарядить батарейки. Кроме того, за это время они подлатали травмированного Кристиана.
«Зенит» лучше вошел в игру и чаще появлялся у чужой штрафной площади. Чего-то сверхопасного у ворот Станислава Агкацева не происходило, но напряжение чувствовалось, особенно когда к ним приближались Максим Глушенков и Луис Энрике.
Матч вообще, как и ожидалось, был очень напряженным и нервным, с обилием эмоциональных ситуаций и единоборств.
Чтобы удержать футболистов в рамках дозволенного, арбитр Инал Танашев довольно рано перешел от устных предупреждений к раздаче желтых карточек. При этом петербуржцев он дважды наказал за неспортивное поведение.
Ближе к концу первого тайма гости все же реализовали свое небольшое преимущество, которое выразилось в ударах Луиса Энрике и Нуралы Алипа. На 40-й минуте краснодарцы оголили правый фланг, куда ворвался левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос и отдал вертикальный пас Глушенкову. Несмотря на то что под него сразу подкатился мощный Жубал и Агкацев вроде бы максимально затруднил его положение, десятый номер петербуржцев переправил мяч в сетку. Интересно, что голевая атака началась с аута в исполнении самого Глушенкова. Более того, забив седьмой гол и догнав лучшего бомбардира текущего чемпионата, своего одноклубника Соболева, полузащитник «Зенита» еще до перерыва сделал дубль. Хозяева как-то слишком флегматично отнеслись к моменту, когда Глушенков принял мяч перед их штрафной, позволили продвинуться ему вдоль нее и нанести прицельный удар в дальний нижний угол.
На 49-й минуте гости повели 2:0, и «Краснодару» уже было сложно переломить такую игру, а в дебюте второго тайма это стало, казалось бы, невозможно. Когда Педро вывел Глушенкова на хет-трик, Агкацев выручил кубанцев, но бразилец сразу же подал отскочивший к нему мяч на Соболева, и нападающий головой загнал его в ворота.
Так на 53-й минуте «Зенит» выигрывал уже 3:0, а Соболев с восемью голами достал Глушенкова в бомбардирской гонке.
Однако через пару минут хозяева сократили разницу, когда Жуан Батши первым успел на добивание после удара Даниила Уткина и сейва голкипера Дениса Адамова. На 71-й минуте Джон Кордоба заковырял второй мяч, и черно-зеленые поверили, что матч еще можно спасти. Вскоре Батши даже заколотил этот спасительный гол, но судьи отменили его из-за офсайда.
Решающий эпизод произошел на 80-й минуте, когда Танашев с помощью ассистентов VAR удалил с поля центрального защитника южан Витора Тормену, посчитав, что бразилец чрезмерно жестко действовал в борьбе с Соболевым. Хотя показалось, что его фол все-таки не заслуживал красной карточки. Конечно, в равных составах концовка была бы куда интереснее, а вдесятером «Краснодару» уже не хватило сил, чтобы совершить подвиг.
Проиграв 2:3, он уступил «Зениту» и лидерство в чемпионате. Притом что обе команды сейчас имеют в активе 21 очко, петербуржцы превосходят кубанцев по дополнительным показателям.
Еще один претендент на титул «Спартак» приехал в гости к «Крыльям Советов» практически в оптимальном составе. Полностью восстановился после травмы опорник Руслан Литвинов, а плеймейкер Эсекьель Барко не только вернулся в основу, но и продлил контракт с клубом до 2030 года. Разве что в Самаре отсутствовали центральный защитник Александер Джику и хавбек Кристофер Мартинс. Однако, похоже, в паузе красно-белые потеряли главное — игровой тонус.
Мало того, что они никак не могли наладить конструктивный футбол, так еще на 24-й минуте остались в меньшинстве. Длинная передача голкипера «Крыльев» Никиты Кокарева неожиданно поставила в тупик спартаковскую оборону, и Амар Рахманович, воспользовавшись тем, что Роман Зобнин ошибся при создании искусственного офсайда, убежал один на один с Александром Максименко. Вратарь гостей тоже неудачно выскочил на перехват и получил прямую красную карточку.
Вместо Максименко в ворота встал Илья Помазун, который заменил Маркиньоса, а игра приобрела односторонний характер с постоянным давлением на штрафную москвичей. Только во втором тайме они подравняли ее и стали цепляться за мяч. Тем не менее ближе к голу по-прежнему были хозяева, и Помазун дважды спас «Спартак». Но пропустили именно самарцы, когда на 79-й минуте Манфред Угальде после выноса Помазуна сыграл в стенку с Игорем Дмитриевым и пробил с рикошетом от защитника. Впрочем, на 86-й минуте Мартин Крамарич сравнял счет с передачи Казбека Мукаилова. В концовке обе команды могли рассчитывать на успех, а в итоге разошлись миром — 1:1.
Ничья в меньшинстве, наверное, не самый плохой результат для «Спартака», у которого теперь 20 очков, хотя вместе с тем красно-белые упустили шанс возглавить премьер-лигу.
Важную победу одержал «Локомотив», занимавший после девяти туров лишь 14-е место. Железнодорожникам никак нельзя было терять очки в выездном матче с «Факелом», который располагается на последней, 16-й строчке турнирной таблицы. Несмотря на то что в первом тайме гостям пришлось довольно тяжело, они забили два гола усилиями Николая Титкова и Николая Комличенко, а в начале второй половины Сесар Монтес уже окончательно предопределил исход встречи. Потом еще отличился Егор Погостнов, а Комличенко оформил дубль. Бронзовый призер прошлого чемпионата выиграл 5:0, набрав десять очков, причем его отставание от «Оренбурга», поднявшегося на шестое место благодаря крупной победе над махачкалинским «Динамо» — 4:0, составляет всего два балла.