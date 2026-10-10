«Краснодару» не хватило удара

Ближе к концу первого тайма гости все же реализовали свое небольшое преимущество, которое выразилось в ударах Луиса Энрике и Нуралы Алипа. На 40-й минуте краснодарцы оголили правый фланг, куда ворвался левый защитник «Зенита» Дуглас Сантос и отдал вертикальный пас Глушенкову. Несмотря на то что под него сразу подкатился мощный Жубал и Агкацев вроде бы максимально затруднил его положение, десятый номер петербуржцев переправил мяч в сетку. Интересно, что голевая атака началась с аута в исполнении самого Глушенкова. Более того, забив седьмой гол и догнав лучшего бомбардира текущего чемпионата, своего одноклубника Соболева, полузащитник «Зенита» еще до перерыва сделал дубль. Хозяева как-то слишком флегматично отнеслись к моменту, когда Глушенков принял мяч перед их штрафной, позволили продвинуться ему вдоль нее и нанести прицельный удар в дальний нижний угол.