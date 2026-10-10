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Выпуск газеты №188«Ъ» Газета
Мир

Глава Палестины перенес выборы на год

Президентские и парламентские выборы в Палестине перенесли на сентябрь 2027 года

10.10.2026, 22:01
Председатель Палестинской национальной администрации (ПНА) Махмуд Аббас подписал указ о переносе выборов президента и членов парламента страны. Голосование пройдет 11 сентября 2027 года, сообщает палестинское информагентство WAFA.

Дмитрий Азаров / Коммерсантъ

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Решение принято из-за продолжающихся атак Израиля, отмечают в палестинской администрации. В тексте документа указано, что израильская сторона также ограничивает доступ сотрудников избирательной комиссии и наблюдателей в Восточный Иерусалим и Газу.
Изначально выборы были назначены на 28 ноября 2026 года. Планы провести их в этот день Махмуд Аббас подтверждал в видеообращении к Генеральной ассамблее ООН. Последние выборы на территории Палестины состоялись в 2006 году. ПНА руководит отдельными районами Западного берега, но полноценного контроля в Газе не имеет.